Вероятно, MSI Claw 7 A2HM будет использовать Ryzen Z2 или чипы серии Arrow Lake-H

Согласно утечке из магазина MSI, компания скоро выпустит новую портативную игровую систему под названием Claw 7A2HM, которая может работать на процессоре Intel. Утечку обнаружил пользователь Haze, который заметил отсутствие в официальном названии продукта «Al+».

Это указывает на то, что консоль может не иметь мощного нейронного процессора (NPU). Серия процессоров AMD Ryzen Z2, где NPU отключен, также является весьма вероятным кандидатом на новую версию без Al+ в названии, но есть еще один момент, который следует учитывать.

Схема наименования карманных устройств Claw является довольно простой: вторая буква, вероятно, относится к поколению процессора Intel Core, а третья — к его конкретному варианту. В серии Claw первого поколения не было упомянуто ни одного варианта, поскольку MSI выпустила консоль только с Core Ultra 135/155H на базе Meteor Lake. Однако серия Claw Al+ специально использует букву «V», что соответствует линейке Core Ultra 200V.

Учитывая вышесказанное, только что замеченная в сети модель A2HM может относиться ко второму поколению Core Ultra и варианту серии H, то есть к версии Core Ultra 200H. Эта платформа не использует ядра графического процессора Xe2, а вместо этого оснащена графикой Alchemist+ или Xe-LPG+, которые, как сообщается, также обеспечивают хорошую игровую производительность благодаря поддержке ядер XMX. Arrow Lake-H также не имеет мощного NPU, что означает несоответствие требованиям для ПК Copilot+, поэтому Core 200H вполне можно рассматривать.

Несмотря на многочисленные слухи о варианте с процессором Ryzen Z2, до сих пор не было никаких следов такого карманного устройства от MSI. Возможно, слухи были неверными или версия Ryzen на данный момент не планируется.

Точно можно сказать, что устройство Claw 7 A2HM было сертифицировано в феврале 2025 года, что подтверждает его в качестве нового продукта. Стоит отметить, варианты с чипами Core 200V были сертифицированы тем же органом в июле или августе, то есть примерно за четыре-пять месяцев до их запуска.