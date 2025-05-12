Карта содержит 6,5 грамма 24-каратного золота и дизайн, вдохновленный культурой Ближнего Востока

Компания Asus повысила очередную планку роскоши, выпустив новую видеокарту ROG Astral RTX 5090 Dhahab Edition, являющуюся премиальным графическим ускорителем с настоящим 24-каратным золотом и стартовой ценой в 7000 долларов.

Новинка ориентирована на богатых игроков и коллекционеров на Ближнем Востоке, где она и будет продаваться. В конструкции Dhahab Edition (Dhahab - золото на арабском языке) содержится 6,5 граммов золота 999 пробы (24 карата). По состоянию на 11 мая 2025 года рыночная стоимость этого количества золота оценивается примерно в 696 долларов.

Видеокарта была представлена в Эр-Рияде ещё 5 февраля 2025 года и теперь поступила в продажу. Цена варьируется в зависимости от страны и составляет приблизительно от 26000 до 30000 саудовских реалов (от 6700 до 8000 долларов США), 5000 иорданских динаров (от 7100 долларов США) и 38800 дирхамов ОАЭ (от 10600 долларов США). Эта цена значительно выше рекомендованной розничной цены в 2000 долларов США, установленной для модели RTX 5090 компанией Nvidia. Однако если учесть, что стандартная ROG Astral RTX 5090 в настоящее время продается по цене более 4700 долларов США, то наценка за позолоченную версию не кажется такой уж экстраординарной.

По заявлению Asus, дизайн Dhahab Edition отражает культуру Ближнего Востока и ее развитие. Карта оснащена золотистым кожухом, радиатором и задней пластиной, на которых изображены силуэт горизонта и арабская каллиграфия, что, по мнению Asus, символизирует силу, мужество и единство.

ROG Astral RTX 5090 Dhahab Edition включает в себя несколько аппаратных функций. Она использует систему охлаждения с четырьмя вентиляторами Asus (три спереди и один сзади), которая, по утверждению компании, увеличивает воздушный поток и давление. Другие элементы охлаждения включают в себя испарительную камеру с фрезерованными канавками, специально рассчитанное расстояние между ребрами, технологию MaxContact для увеличения площади поверхности теплораспределителя и термопрокладки с изменением фаз. Карта также оснащена специальными компонентами подачи питания, защитным покрытием печатной платы, литой рамой и металлическим кронштейном.

Тем, кому RTX 5090 Dhahab Edition будет слишком тяжела для кошелька Asus может предложить модель ROG Astral RTX 5080 Dhahab Edition по более щадящей цене. Ожидается, что младшая карта будет иметь аналогичный дизайн и станет эксклюзивной для того же региона.