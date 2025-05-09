На индийском сайте iQOO появились официальные характеристики модели Neo 10

Бренд iQOO официально подтвердил, что iQOO Neo 10 дебютирует в Индии 26 мая. Это будет первый смартфон с новым чипсетом Snapdragon 8s Gen 4. Микросайт Amazon India и официальный сайт iQOO India получили обновления, раскрывая подробные характеристики будущего устройства.

iQOO Neo 10 позиционируется как самый быстрый телефон в своей категории благодаря чипсету Snapdragon 8s Gen 4. Производительность центрального и графического процессоров, как утверждается, выросла на 31% и 49% соответственно по сравнению с его предшественником - Snapdragon 8s Gen 3. В тесте AnTuTu новинка набирает более 2,42 миллиона баллов, обойдя такие чипсеты, как Dimensity 9300+ и Dimensity 8400 Ultra.

Чтобы показывать производительность флагманского уровня, iQOO Neo 10 будет оснащен оперативной памятью LPDDR5X и хранилищем UFS 4.1, обеспечивая более быструю передачу данных и установку приложений. Недавнее появление телефона на платформе Geekbench показало, что он также будет оснащен 12 ГБ оперативной памяти. Новый смартфон отлично подойдет любителям мобильного гейминга и предлагает игровые возможности со скоростью до 144 кадра в секунду, что, вероятно, будет доступно только в некоторых популярных играх. Кроме того, смартфон включает специальный чип Q1 для оптимизации игрового процесса.

Еще одной изюминкой телефона является его усовершенствованная система охлаждения, включающая массивную испарительную камеру площадью 7000 мм², которая поддерживает стабильную температуру во время длительных игровых баталий. Также устройство поддерживает обходную зарядку, позволяя пользователям играть во время зарядки без ущерба для аккумулятора и перегрева.

Емкость аккумулятора составляет 7000 мАч, что, тем не менее, позволяет разместить его в корпусе толщиной всего 8,9 мм. Благодаря этому смартфон становится самым тонким в своём сегменте с таким мощным аккумулятором, а также поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт.

iQOO Neo 10 будет доступен в двух цветах: Inferno Red и Chrome Titanium. Хотя официальная цена еще не подтверждена, ожидается, что он будет стоить около 35 000–40 000 рупий (410 - 70 долларов). Neo 10, скорее всего, будет конкурировать с грядущим Poco F7, который также будет оснащен чипсетом Snapdragon 8s Gen 4.