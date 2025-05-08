В сети появился список видеокарт RX 9060 XT от ASUS, который четко указывает на существование версий как с 8, так и с 16 ГБ памяти GDDR6.

Новость может положить конец слухам об отмене модели Radeon RX 9060 XT с 8 ГБ памяти, будущего графического ускорителя среднего уровня от AMD. Данная карта с графическим процессором Navi 44 станет первой моделью, использующей этот процессор, и первой картой на архитектуре RDNA4, предлагающей 2048 ядер. В отличие от серии RX 9070, которая поставляется с 12 ГБ или 16 ГБ памяти, эта модель будет начинаться с варианта на 8 ГБ.

Компания ASUS готовит как минимум четыре карты, судя по ранним спискам от неизвестных розничных продавцов. Известный инсайдер @momomo_us поделился первоначальными данными на своей странице в одной из социальных сетей, подтвердив, что запланированы модели линеек TUF, PRIME и DUAL. Ключевым моментом является то, что только модель DUAL будет поставляться с 8 ГБ, в то время как PRIME будет иметь конфигурации как 16 ГБ, так и 8 ГБ. В свою очередь вариант TUF, которая является высококлассным графическим ускорителем, будет включать только 16 ГБ памяти.

Серия ASUS Radeon RX 9060 XT:

• ASUS PRIME Radeon RX-9060XT 16 ГБ GDDR6 PRIME-RX9060XT-016G;

• ASUS DUAL Radeon RX-9060XT 8 ГБ GDDR6 DUAL-RX9060XT-8G;

• ASUS PRIME Radeon RX-9060XT 8 ГБ GDDR6 PRIME-RX9060XT-08G;

• ASUS TUF Radeon RX-9060XT 16 ГБ GDDR6 TUF-RX9060XT-016G-GAMING.

Конечно, это далеко не полный список. Компания ASUS часто выпускает варианты без заводского разгона позже, но в настоящее время неясно, сколько именно моделей запланировано. Также необходимо отметить, что RX 9060 XT, как ожидается, будет иметь варианты OC, хотя конкретные тактовые частоты пока не раскрываются.

По информации портала Videocardz.com, карта должна иметь как минимум тактовую частоту Boost 3,2 ГГц, с более высокими тактовыми частотами, возможными в премиальных моделях. Однако RX 9060 XT будет ограничена 128-битной шиной памяти, это означает, что пропускная способность памяти, как ожидается, достигнет 320 ГБ/с, что ровно вдвое меньше, чем у RX 9070 XT.

Что касается даты выхода новинки среднего уровня от AMD, то карта будет представлена на мероприятии Computex 2025, а доступной для покупки станет в июне.