Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Видеокарты Radeon RX 9060 XTс 8 ГБ всё-таки выйдут
В сети появился список видеокарт RX 9060 XT от ASUS, который четко указывает на существование версий как с 8, так и с 16 ГБ памяти GDDR6.

 Новость может положить конец слухам об отмене модели Radeon RX 9060 XT с 8 ГБ памяти, будущего графического ускорителя среднего уровня от AMD. Данная карта с графическим процессором Navi 44 станет первой моделью, использующей этот процессор, и первой картой на архитектуре RDNA4, предлагающей 2048 ядер. В отличие от серии RX 9070, которая поставляется с 12 ГБ или 16 ГБ памяти, эта модель будет начинаться с варианта на 8 ГБ.

 Компания ASUS готовит как минимум четыре карты, судя по ранним спискам от неизвестных розничных продавцов. Известный инсайдер @momomo_us поделился первоначальными данными на своей странице в одной из социальных сетей, подтвердив, что запланированы модели линеек TUF, PRIME и DUAL. Ключевым моментом является то, что только модель DUAL будет поставляться с 8 ГБ, в то время как PRIME будет иметь конфигурации как 16 ГБ, так и 8 ГБ. В свою очередь вариант TUF, которая является высококлассным графическим ускорителем, будет включать только 16 ГБ памяти.

 Серия ASUS Radeon RX 9060 XT:

• ASUS PRIME Radeon RX-9060XT 16 ГБ GDDR6 PRIME-RX9060XT-016G;

• ASUS DUAL Radeon RX-9060XT 8 ГБ GDDR6 DUAL-RX9060XT-8G;

• ASUS PRIME Radeon RX-9060XT 8 ГБ GDDR6 PRIME-RX9060XT-08G;

• ASUS TUF Radeon RX-9060XT 16 ГБ GDDR6 TUF-RX9060XT-016G-GAMING.

 Конечно, это далеко не полный список. Компания ASUS часто выпускает варианты без заводского разгона позже, но в настоящее время неясно, сколько именно моделей запланировано. Также необходимо отметить, что RX 9060 XT, как ожидается, будет иметь варианты OC, хотя конкретные тактовые частоты пока не раскрываются.

 По информации портала Videocardz.com, карта должна иметь как минимум тактовую частоту Boost 3,2 ГГц, с более высокими тактовыми частотами, возможными в премиальных моделях. Однако RX 9060 XT будет ограничена 128-битной шиной памяти, это означает, что пропускная способность памяти, как ожидается, достигнет 320 ГБ/с, что ровно вдвое меньше, чем у RX 9070 XT.

 Что касается даты выхода новинки среднего уровня от AMD, то карта будет представлена на мероприятии Computex 2025, а доступной для покупки станет в июне.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#amd #видеокарты #asus #видеокарты нового поколения #видеокарты amd #видеокарты asus #radeon rx 9060 xt #rx 9060 xt
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ключевым улучшением Unreal Engine 6 станет переход на многопоточную архитектуру
10
В ходе испытательного полёта гиперзвуковой самолёт Talon-A достиг скорости свыше пяти махов
+
Журналист Автовзгляда объяснил, почему спрос на подержанные Toyota Land Cruiser достаточно высок
1
В США предложили удалённо блокировать видеокарты NVIDIA, завезённые в Китае в обход санкций
5
На Урале появится крупное предприятие по производству инструментов для нужд промышленности
+
Lotus выпустила спецверсию спорткара Emira Clark Edition в честь гонщика Джима Кларка
+
Dino Crisis 2 получила фанатский ремейк на движке Unreal Engine 5
3
Названы причины отказаться от Windows 11 в пользу Linux после окончания поддержки Windows 10
29
В первых игровых обзорах Radeon RX 9070 GRE показывает производительность уровня GeForce RTX 5070
+
Intel выпустила новый микрокод для повышения стабильности процессоров LGA 1700
+
Intel снизила стоимость процессоров серии Arrow Lake
3
Учёные нашли решение «нерешаемой» фундаментальной математической задачи многочленов
+
Reuters: Греция не планирует передавать Украине дополнительные ЗРК Patriot
+
Marvel официально поменяла название фильма «Громовержцы*» на «Новые Мстители»
+
Intel выпустила обновление микрокода для Core 13 и 14 поколения
1
Новый отчет приносит хорошие и плохие новости о серии Galaxy Watch от Samsung
+
Учёные ПНИПУ нашли способ сделать электродвигатели эффективней и компактнее
1
Индия и Пакистан обменялись ракетными ударами
+
В России собрали установку «Пульсар», объединяющую три способа обработки поверхности материалов
+
Casio представила новые гибридные часы G-Shock с цифровыми и аналоговыми элементами
+

Популярные статьи

7 жанров игр на ПК, которые стоит избегать после 35 лет или если вы хотите сберечь свои нервы
44
Краткий обзор игры Kiborg, где без геймпада делать нечего
4
Обзор накопителя WD Black SN7100 - новый король безбуферников за адекватные деньги
15
Почему NVIDIA не стала делать громкого анонса GeForce RTX 5060, и какой будет народная видеокарта
59
Пакую программы для Linux в перспективный формат Installer-SH
4
Новая неядерная водородная бомба Пекина - разбираемся почему это фейк и что это на самом деле
1
Как США теряют рынки при Трампе - Торговые войны, обвал доллара и новая энергетическая реальность
2
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A15 360
3

Сейчас обсуждают

Genry
09:23
Не врите! Повышение пенсионного возраста - это распоряжение МВФ через ЦБ (который не подчиняется правительству России) под которым прогибается минфин Силуанов. Закон быль написан, как и другие законы...
Крылатая "невидимка" X-50: ВКС России приготовили новый сюрприз для киевского режима
beltar
09:23
Я купил RTX 4070S, это не мои проблемы нехватка памяти. Посмотри, например, Horizon Forbidden West, если между высокими и максимальными текстурами я на мониторе с 93 ppi разницы не вижу, то на средних...
Почему NVIDIA не стала делать громкого анонса GeForce RTX 5060, и какой будет народная видеокарта
Майкопское Честное
09:19
Комментатор не прав, отлично можно поиграть с 3050. В песочнице куличики делать можно, резинку привязать и с котом играть в охоту, 18+ игры с засовыванием опять же. Но любое амуде будет для таких разв...
Почему NVIDIA не стала делать громкого анонса GeForce RTX 5060, и какой будет народная видеокарта
Bernigan
09:04
Так и 6600 в тесте нет во первых, во вторых я живу в фактической реальности, а не в предубеждениях, если вижу работает, то оно работает чему доказательство выше. Но да, вряд ли на 6600 с ФСР мылом ста...
Почему NVIDIA не стала делать громкого анонса GeForce RTX 5060, и какой будет народная видеокарта
hiveliberty
09:03
Контроллер у Sandisk достаточно горячий, на самом деле. Пальцем контроллер пощупай, даже в простое. Буквально несколько минут сможешь удержать) У меня SN570 несколько есть. Я думал, что они холодные. ...
Обзор накопителя WD Black SN7100 - новый король безбуферников за адекватные деньги
Ненавижу чмыря Шешу
09:01
ухахаха коммент на днс к обзору течпауэр по этой игре.Ведь не все же молодые шизы берниганы ак Джампело у некоторых моск еще есть
Почему NVIDIA не стала делать громкого анонса GeForce RTX 5060, и какой будет народная видеокарта
Ненавижу чмыря Шешу
08:53
До до до .конечно же хайпануть.всегда что у нвидиа плохо то злые происки амудешников.а по факту -уважаемый сайт .а не зеленый отсосник как гейпу,вот там то по полной тогда лизнули хуангу в рагнарек.аж...
Почему NVIDIA не стала делать громкого анонса GeForce RTX 5060, и какой будет народная видеокарта
Bernigan
08:52
Эта игра жрёт мало памяти, потому 7600 и не просрала на ультрах. А с 5060 Ти Техповерап просто хайпануть решили показывая что вот смотрите что у Нвидиа опять, хотя надо было либо переустановить драйве...
Почему NVIDIA не стала делать громкого анонса GeForce RTX 5060, и какой будет народная видеокарта
Ненавижу чмыря Шешу
08:49
Ой,а что это у нас тут случилось?? 7600 равен 4060 .а ведь по мантрам мылососника он в щи просирает ,там же у 4060 память работает лучше.хахаха.и ой какая незадача.на 5060 кончах -краш игры,ну как же ...
Почему NVIDIA не стала делать громкого анонса GeForce RTX 5060, и какой будет народная видеокарта
Ненавижу чмыря Шешу
08:39
Хуже длсс -ну ну .учитывая то что ты показывал.хуже длсс есть только длсс.таа может и мылит но там резкостью поправимо.а у длсс просирает куч всего .шакалинг он и есть шакалинг.куча частиц пропадает.к...
Почему NVIDIA не стала делать громкого анонса GeForce RTX 5060, и какой будет народная видеокарта
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем