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AMD Radeon RX 7300 получила поддержку AIDA64
Весьма вероятно, что компания выпустит карту начального уровня для OEM-систем

 В прошлом году появилось сообщение, что компания AMD, по слухам, выпустит два графических ускорителя на архитектуре RDNA 3 начального уровня Radeon RX 7400 и RX 7300 Однако ни один из них не вышел на рынок, несмотря на слухи об их разработке.

 Утилита AIDA64, которая является популярным программным обеспечением для мониторинга оборудования, добавила модель Radeon RX 7300 в свой список поддерживаемых графических процессоров. Как заметил пользователь @Olrak29_, последняя бета-версия AIDA64 Extreme 7.65.7415 указывает Radeon RX 7300 в своих примечаниях к выпуску, четко упомянув GPU NAVI 33. Инсайдер Komachi Ensaka раскрыл эту информацию в прошлом году, которая теперь подтверждена AIDA64.

 Обновление AIDA64 может означать, что компания AMD еще не отказалась от планов по выпуску моделей начального уровня на базе RDNA 3 в линейке RX 7000. Это также может означать, что карта RX 7300 будет представлена лишь в OEM-сегменте и не появится в розничной продаже, как другие дискретные GPU. Несмотря на то, что AMD уже перешла на новую серию RX 9000, она не выпустила ни одной карты начального уровня в предыдущей линейке, в отличие от серии RX 6000, в которой были и RX 6500 XT, и даже RX 6400.

 Видеокарта RX 7300 является первым GPU класса X300 в линейке RDNA и, как ожидается, будет включать от 640 до 896 потоковых процессоров, 4/6 ГБ памяти на 64 или 96-битной шине памяти и должен стоить в диапазоне от 100 до 130 долларов. Что касается RX 7400, то она нуждается в подтверждении и, вероятно, будет иметь 6 ГБ памяти и около 1024-1536 потоковых процессоров.

 Естественно, это модели начального уровня, которые не потребуют внешнего питания кабелей питания и будут идеальными для многомониторных конфигураций. Что касается серии RX 9000, основанной на архитектуре RDNA 4, то недавно на сайте компании появилось упоминание модели Radeon RX 9050, указывая, что AMD не оставит своих поклонников без бюджетных графических карт.

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#amd #видеокарты #видеокарты amd #rx 7300 #rx 7400 #rx 9050
Источник: wccftech.com
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