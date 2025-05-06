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Будущие видеокарты AMD получат значительные улучшения в трассировке лучей
Патенты AMD намекают на серьезные улучшения трассировки лучей в будущих архитектурах графических процессоров компании

 Предыдущие поколения видеокарт AMD отставали от Nvidia по производительности трассировки лучей, но новейшие графические процессоры Radeon RX 9000 добились значительных успехов в сокращении разрыва с конкурентами. Недавние патенты свидетельствуют о том, что компания усердно работает над будущим оборудованием, которое сделает трассировку лучей и трассировку пути более производительной и доступной для пользователей.

 Анализ патентов AMD, проведенный за последние полтора года пользователем Reddit MrMPFR показывает, что компания серьезно относится к трассировке лучей как к будущему способу рендеринга графики в реальном времени. Хотя Nvidia является безусловным лидером в технологии трассировки, AMD, наконец, может сократить разрыв, а, возможно, даже вырваться вперед.

 В своем стремлении улучшить производительность трассировки лучей на широком спектре оборудования AMD зарегистрировала множество патентов, начиная с января 2023 года. Кроме того, компания также нанимала специалистов по трассировке лучей из Nvidia и Intel. Подробный анализ патентов AMD показывает, что компания стремится к паритету с функциями, которые Nvidia представила в своих недавно выпущенных видеокартах RTX 5000.

 AMD могла включить часть недавно разработанной технологии в архитектуру RDNA 4, используемую в серии Radeon RX 9000, которая почти соответствует RTX 5000 по производительности трассировки лучей. Например, анализ TechSpot показывает, что модель RX 9070 XT соответствует или превосходит RTX 5070 Ti в большинстве игр.

 Если между AMD и Nvidia назревает гонка вооружений в области трассировки лучей, то, скорее всего, основной целью будет сделать расширенные функции трассировки лучей и трассировки пути доступными на приемлемой частоте кадров для большинства пользователей.

 Анализ трассировки лучей за прошлый год показывает, что Alan Wake II и Wukong входят в число немногих игр, где трассировка лучей значительно улучшает визуальные эффекты, хотя для того, чтобы в полной мере воспользоваться этими улучшениями, все еще требуется наличие в системе флагманского графического процессора.

 Недавняя работа AMD над управлением BVH (иерархией ограничивающего объема), обходом лучей и другими функциями может значительно снизить требования к аппаратному обеспечению на архитектуре UDNA, которая придет на смену RDNA 4. Разработка аналогичных Nvidia технологий, включая огромное увеличение количества полигонов от RTX Mega Geometry, также может сделать эти функции более привлекательными для разработчиков.

 Ожидается, что архитектура UDNA будет использоваться в следующем поколении видеокарт AMD, а графический чип для будущей консоли PlayStation 6 от Sony, как сообщается, использует раннюю версию данной архитектуры.

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#amd #nvidia #rtx 50 #трассировка лучей #rx 9070 xt #патенты #трассировка пути #udna
Источник: techspot.com
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