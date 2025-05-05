Покупатели с Ближнего Востока скоро получат шанс приобрести более доступную видеокарту серии ROG Astral DHAHAB Edition благодаря выходу модели RTX 5080 DHAHAB Edition.

Компания ASUS некоторое время назад представила очень редкую и дорогую видеокарту RTX 5090 ROG Astral Dhahab Edition, однако в планах тайваньского производителя она будет не единственной и скоро получит более доступного собрата. В настоящее время это самая дорогая модель RTX 5090 на рынке, и, кроме того, данный графический ускоритель разработан исключительно для одного региона и будет выпущен весьма ограниченным тиражом. Хотя выпуск большего количества карт Dhahab абсолютно не говорит о потенциальном снижении цены в регионе, где они поступят в продажу, у пользователей может быть больше шансов приобрести одну из них.

Итак, ASUS выпустила модель RTX 5090 Dhahab два месяца назад и теперь готовится выпустить подобную версию для модели RTX 5080. Ожидается, что она будет иметь схожий с RTX 5090 дизайн, с некоторыми изменениями на задней пластине из-за использования меньшего по размеру графического процессора GB203. В настоящее время компания ASUS не разместила новую карту ни на одном из своих региональных веб-сайтов, где они обычно появляются.

По имеющейся информации, грядущая RTX 5080 ROG Astral Dhahab будет называться «Core». Также производитель может представить модель с заводским разгоном.

Видеокарты Dhahab с золотым дизайном были представлены на специальной презентации в Эр-Рияде и были разработаны, чтобы показать богатство и эстетику современного Ближнего Востока. В настоящее время видеокарты не были замечены в открытой продаже, однако данные золотые модели RTX 5080 уже являются реальностью.