Ходят слухи, что смартфон серии Edge следующего поколения появится уже в этом году

Сразу после выхода смартфона Moto Edge 60, состоявшегося 24 апреля, утечка из Android Headlines дала возможность оценить дизайн будущего Moto Edge 70. Следующий смартфон Motorola нового поколения, судя по всему, продолжит стиль Edge 60 с несколькими изменениями, что должно понравиться поклонникам продукции бренда Motorola.

Текущая модель Moto Edge 60 от Motorola, выпущенная с чипсетом MediaTek Dimensity 7300 и аккумулятором емкостью 5200 мАч, появилась всего неделю назад, но Edge 70 уже привлек к себе внимание. Утечка рендера демонстрирует знакомый дизайн, включая изогнутый 6,7-дюймовый дисплей, который, как сообщается, получит панель с технологией pOLED. На задней панели телефона изображен модуль с тремя камерами с похожим дизайном и отделкой из веганской кожи. К релизу стоит ожидать больше вариантов расцветок, включая синий и зеленый, как у Edge 60.

Хотя о спецификациях пока слишком рано говорить, слухи предполагают, что грядущий Edge 70 получит тот же датчик Sony Lytia 700C в основной камере разрешением 50 МП, как у Edge 60, может быть оснащен однокристальной системой MediaTek Dimensity 7400 среднего уровня, как у Razr 2025, а также получит 12 ГБ оперативной памяти. Такая конфигурация обещает очень достойную производительность для своего целевого ценового диапазона около 400 долларов.

На представленном изображении можно увидеть дату 23 сентября на экране блокировки, и, согласно информации Android Headlines, телефон может быть выпущен 24 сентября. Однако это выглядит маловероятным, учитывая стабильный ежегодный цикл выпуска телефонов бренда на протяжении последних четырех поколений. Кроме того, можно обратить внимание на еще одну странную деталь — дата на экране блокировки приходится на вторник, а не на четверг, что говорит о том, что она, скорее всего, была выбрана случайно, а не с каким-то намеком. В любом случае, можно ожидать более точной информации о характеристиках и ценах по мере приближения даты выхода смартфона.