Эти видеокарты станут первыми моделями белого цвета из серии RTX 50, выпущенными на мировой рынок

Компания ASUS запустила две видеокарты серии GeForce RTX 5070 с новой белой цветовой схемой. Конечно, это не первые видеокарты ASUS белого цвета на основе серии RTX 50, так как компания уже выпустила подобные ускорители в линейках RTX 5060 Ti/5070 TX в Китае. Однако это будут первые белые модели, выпущенные на глобальный рынок.

Сегодня компания ASUS выпустила только версии с заводским разгоном RTX 5070 Ti и RTX 5070. В настоящее время пока неясно, будут ли выпущены варианты без разгона. Как и следовало ожидать, OC модели стоят дороже, что более выгодно для ASUS.

Потенциальным покупателям следует знать, что компания имеет обыкновение выпускать белые версии, которые практически полностью соответствуют дизайну оригинальной серии, в данном случае речь идет о полностью черной модели PRIME и серо-черной TUF Gaming. Это означает, что новинки получили лишь белую цветовую окраску без существенных изменений в характеристиках, но не полностью.

Видеокарта RTX 5070 Ti оснащена 8960 ядрами CUDA и 16 ГБ памяти GDDR7 с TDP около 300 Вт. ASUS не сообщила точного значения TDP для своих карт, но упомянула, что модель TUF работает на частоте до 2610 МГц.

Что касается младшей RTX 5070 PRIME OC WHITE, то она будет работать на тактовой частоте 2587 МГц, хотя достигнуть этого значения можно только при использовании программного обеспечения GPU Tweak. Эта модель имеет 6144 ядра CUDA и 12 ГБ памяти GDDR7.

Напомню, что TUF Gaming — это топовая линейка видеокарт ASUS, которая позиционируется даже выше линейки ROG Astral. Ране уже было сказано, что модели ROG STRIX теперь считаются более низким уровнем в линейке ASUS, в основном из-за их качества. Обзоры показали, что модели TUF выглядят более премиальными. В то же время, серия PRIME нацелена на дизайн NVIDIA SFF (Small Form Factor), который ограничивает размер видеокарты. В этом случае ускоритель имеет толщину 2,5 слота и длину 30,4 см.