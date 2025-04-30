Предполагается, что это может снизить конкуренцию с выходящей чуть позже GTA 6.

Разработчик Borderlands 4 Gearbox Software объявил, что дата выхода игры перенесена на 12 сентября. Изначально релиз был запланирован на 23 сентября, но, похоже, разработка продвигается значительно лучше, чем ожидалось. Новая дата выпуска может означать, что издатель 2K и его материнская компания Take-Two Interactive хотят избежать столкновения с потенциальным хитом - GTA 6.

Генеральный директор Gearbox Рэнди Питчфорд опубликовал короткое видео в сети X* (запрещена на территории России), которое позже было удалено, где он рассказал, что Borderland 4 выйдет раньше, чем планировалось, 12 сентября. Причина этого, по словам Питчфорда, в том, что все идет отлично и даже, как по маслу. Хотя видео было удалено, анонс на мероприятии State of Play, запланированный на 30 апреля, подтвердил то же самое в блоге PlayStation.

State of Play будет посвящен Borderlands 4 и продемонстрирует более 20 минут игрового процесса под руководством разработчиков. Хотя это и отличная новость для поклонников Borderlands, может быть и другая причина, по которой дата была перенесена, чтобы избежать конкуренции с более масштабным релизом, таким как GTA 6. Borderlands 4 издается 2K, которая принадлежит Take-Two Interactive. Take-Two также владеет разработчиком и издателем GTA 6 Rockstar. Хотя у GTA 6 нет точной даты выхода, её выход запланирован на осень 2025 года, что может означать конец сентября.

Таким образом, есть вероятность, что долгожданное продолжение невероятно успешной GTA 5 выйдет в конце сентября или начале октября текущего года, и никаких задержек, вероятно, уже не будет.