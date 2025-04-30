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Японские магазины мешают туристам покупать видеокарты GeForce RTX 5090 и RTX 5080
Потребительский туризм оказался нежелательным

Прошло уже три месяца с момента запуска флагманской видеокарты GeForce RTX 5090, но купить ее все еще бывает довольно сложно, и не только из-за ограниченного предложения. В Японии, особенно в популярных центрах продажи электроники, например, в городе Осака, ситуация обострилась до такой степени, что крупные розничные торговцы теперь вообще отказываются продавать карты RTX 5090/5080 туристам.

Изначально магазины пытались регулировать спрос, блокируя беспошлинные покупки, надеясь отвадить таким образом туристов, в основном из Китая, от покупки новых карт. Идея заключалась в том, что без налоговых льгот карты станут менее привлекательными. Но с резким ростом цены на RTX 5090 даже покупка без налоговой скидки остается вполне выгодной. Для многих по-прежнему имеет финансовый смысл лететь в Японию, забирать RTX 5090 и либо перепродавать ее, либо использовать для себя.

В результате розничные торговцы начали вывешивать объявления о том, что продажи RTX 5090 (и RTX 5080) ограничены только внутренним использованием. Однако без какого-либо реального способа обеспечить это, за исключением требования к клиентам пройти тест на гражданство Японии при оформлении заказа, ограничения скорее символические, чем эффективные.

Ситуация подчеркивает две проблемы. Первая заключается в том, что RTX 5090 по-прежнему крайне сложно купить в розницу спустя несколько месяцев после выпуска, показывая, насколько сложной остается цепочка поставок. Вторая, это то как сегодня работает рынок графических процессоров. Пока геймеры продолжают прикладывать серьезные усилия для возможности купить новые карты, другие получают высокую прибыль.

Китайские партнеры по производству видеокарт давно подозреваются в продаже графических процессоров напрямую майнерам криптовалюты, минуя потребительский рынок. В настоящее время наблюдается бум искусственного интеллекта, и эти компании перенаправляют еще больше ускорителей производителям серверов, работающих с искусственным интеллектом, которые готовы платить за них большие деньги. Это оставляет еще меньше графических процессоров, доступных для рядовых геймеров, делая туризм с покупкой графических процессоров вполне жизнеспособным вариантом покупки.

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#nvidia #видеокарты #искусственный интеллект #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #rtx 5090 #rtx 5080 #дефицит видеокарт
Источник: videocardz.com
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