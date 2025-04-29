Смартфон получил основную 50-мегапиксельную камеру и военный стандарт защиты класса MIL-STD-810H.

Бренд iQOO официально выпустил в Китае Z10x, смартфон нижнего среднего класса, который предлагает высокую производительность, дисплей с защитой глаз и длительное время автономной работы.

iQOO Z10x оснащен 6,72-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 2408×1080 пикселей. Он поддерживает частоту обновления 120 Гц, а также имеет пиковую полноэкранную яркость 1050 кд/м2. Дисплей имеет сертификат TÜV Rheinland Low Blue Light и поддерживает аппаратное DC затемнение, чтобы обеспечить действительно немерцающее изображение, защищая глаза.

Телефон оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 7300, а также хранилище UFS 3.1 для быстрого доступа к данным. Чипсет позволяет смартфону набрать около 750 000 баллов в тесте AnTuTu, что гарантирует стабильную и плавную работу при выполнении повседневных задач и в играх. Для поддержания приемлемой температуры устройство оснащено системой охлаждения Ice-sealed 3D. iQOO Z10x работает на базе OriginOS, предлагая неперегруженный интерфейс, оптимизированный для многозадачности.

На задней панели iQOO Z10x находится 50-мегапиксельная основная камера, способная делать детальные снимки, а также второй дополнительный датчик. Модуль камеры также включает светодиодное кольцо в форме объективов, обеспечивающий подсказку о пришедших уведомления и звонках.

За автономность смартфона отвечает аккумулятор емкостью 6500 мАч, поддерживающий быструю зарядку мощностью 44 Вт. Телефон может заряжаться от 0% до 50% примерно за 40 минут. Он также поддерживает обходную зарядку и обратную зарядку, а также имеет пятилетнюю гарантию на аккумулятор.

iQOO Z10x имеет толщину 8,09 мм, а масса устройства составляет 204 г. Смартфон, кроме того, может похвастаться высокой прочностью, прошел сертификацию военного класса MIL-STD-810H и защищен от пыли и воды по стандарту IP64. Дополнительные функции включают два стереодинамика с усилением громкости на 400%, интерфейсы Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, ИК-порт и боковой сканер отпечатков пальцев.

iQOO Z10x доступен в четырех конфигурациях памяти:

8 ГБ и 128 ГБ за 1099 юаней (~153 доллара);

8 ГБ и 256 ГБ за 1199 юаней (~167 долларов);

12 ГБ и 256 ГБ за 1399 юаней (~195 долларов);

12 ГБ и 512 ГБ за 1599 юаней (~223 доллара).

Телефон поставляется в трех цветах: Wind Feather Green, Moonrock Titanium и Starry Black и уже доступно для покупки на основных каналах продаж в Китае.