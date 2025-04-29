Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
iQOO Z10x вышел в Китае с чипсетом Dimensity 7300 и аккумулятором на 6500 мАч
Смартфон получил основную 50-мегапиксельную камеру и военный стандарт защиты класса MIL-STD-810H.

 Бренд iQOO официально выпустил в Китае Z10x, смартфон нижнего среднего класса, который предлагает высокую производительность, дисплей с защитой глаз и длительное время автономной работы.

 iQOO Z10x оснащен 6,72-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 2408×1080 пикселей. Он поддерживает частоту обновления 120 Гц, а также имеет пиковую полноэкранную яркость 1050 кд/м2. Дисплей имеет сертификат TÜV Rheinland Low Blue Light и поддерживает аппаратное DC затемнение, чтобы обеспечить действительно немерцающее изображение, защищая глаза.

 Телефон оснащен чипсетом MediaTek Dimensity 7300, а также хранилище UFS 3.1 для быстрого доступа к данным. Чипсет позволяет смартфону набрать около 750 000 баллов в тесте AnTuTu, что гарантирует стабильную и плавную работу при выполнении повседневных задач и в играх. Для поддержания приемлемой температуры устройство оснащено системой охлаждения Ice-sealed 3D. iQOO Z10x работает на базе OriginOS, предлагая неперегруженный интерфейс, оптимизированный для многозадачности.

 На задней панели iQOO Z10x находится 50-мегапиксельная основная камера, способная делать детальные снимки, а также второй дополнительный датчик. Модуль камеры также включает светодиодное кольцо в форме объективов, обеспечивающий подсказку о пришедших уведомления и звонках.

 За автономность смартфона отвечает аккумулятор емкостью 6500 мАч, поддерживающий быструю зарядку мощностью 44 Вт. Телефон может заряжаться от 0% до 50% примерно за 40 минут. Он также поддерживает обходную зарядку и обратную зарядку, а также имеет пятилетнюю гарантию на аккумулятор.

 iQOO Z10x имеет толщину 8,09 мм, а масса устройства составляет 204 г. Смартфон, кроме того, может похвастаться высокой прочностью, прошел сертификацию военного класса MIL-STD-810H и защищен от пыли и воды по стандарту IP64. Дополнительные функции включают два стереодинамика с усилением громкости на 400%, интерфейсы Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, ИК-порт и боковой сканер отпечатков пальцев.

 iQOO Z10x доступен в четырех конфигурациях памяти:

8 ГБ и 128 ГБ за 1099 юаней (~153 доллара);

8 ГБ и 256 ГБ за 1199 юаней (~167 долларов);

12 ГБ и 256 ГБ за 1399 юаней (~195 долларов);

12 ГБ и 512 ГБ за 1599 юаней (~223 доллара).

 Телефон поставляется в трех цветах: Wind Feather Green, Moonrock Titanium и Starry Black и уже доступно для покупки на основных каналах продаж в Китае.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#смартфоны #iqoo #смартфоны iqoo #dimensity 7300 #iqoo z10x
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Афганистан просит Россию построить новый тоннель
26
В китайских отраслевых источниках начинают циркулировать слухи о выходе DeepSeek R2
+
Nissan планирует прекратить производство машин на своём китайском предприятии в Ухане
+
Майнинг Bitcoin перестал приносить прибыль, поскольку себестоимость 1 ВТС достигает в США $137 000
7
Протестирован первый в мире ноутбук с Voodoo4 M4800
8
Американская General Atomics создаёт лазерное оружие мощностью 25 кВт для установки на беспилотники
7
Новый космический корабль Starship 36 от SpaceX отправился на Massey’s Range для криотестов
+
Видеокарты ASUS ROG Astral GeForce RTX 50 оснащены датчиком положения для защиты от провисания
6
В России обновят железнодорожную станцию Сала, построенную при Александре II
+
Сенсор нового поколения положит начало новому тренду камер на 200 МП во всех флагманах
1
Китайский блогер превратил крышку процессора Intel в основание водоблока
+
Новый складной смартфон Samsung G Fold в разложенном виде будет иметь размер 9,9 дюйма
+
Sony Xperia 10 VII получит OLED-экран 120 Гц и процессор Snapdragon 6 Gen 4
1
МО Украины представило боевого робота для выполнения ударных и разведывательных задач
3
Южная Корея использует старую угольную шахту в качестве испытательного полигона для лунных миссий
1
Первая в мире съёмная солнечная электростанция на действующих ж/д путях заработала в Швейцарии
1
Разработчики Linux хотят прекратить поддержку Pentium и 486
3
Xiaomi запустила серию энергосберегающих телевизоров Redmi TV X 2025 с дисплеями 4K 288 Гц
+
Трамп уверен в выполнении TSMC инвестиций на $100 млрд в США
+
Гонконг впервые протестировал систему автономного вождения с низкоорбитальным спутниковым интернетом
+

Популярные статьи

14 лучших недорогих видеокарт для геймеров, которые играют на ПК нерегулярно — новые и с Авито
217
Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Апрель)
19
Итоги гоночного уик-энда 26-27 апреля
+
Всесторонний обзор и тест видеокарт в Clair Obscur: Expedition 33 от TechPowerUp без спойлеров
38
4000 часов в Total War Warhammer — взгляд на будущее игровой индустрии
1
Обзор трех моих любимых фильмов о геймерах: “Волшебник”, “Пиксели” и “Нубы”
3
Новый военный корабль КНДР Choi Hyon имеет 74 ракетные пусковые установки
1
Разгон процессора AMD Ryzen 7 9800X3D методом PBO2 Curve Shaper + разгон по шине ASRock Hyper BLCK
10
NVIDIA готовит видеокарты серии SUPER, но геймерам GeForce RTX 5080 SUPER может не достаться
6
Репортаж с выставки потребительской электроники ICEE 2025 в Экспоцентре
5

Сейчас обсуждают

Chihonya
09:19
+100500)
14 лучших недорогих видеокарт для геймеров, которые играют на ПК нерегулярно — новые и с Авито
Andrey Kovalchuk
09:14
12 гигов - это должно быть днище уровня *060 серии с MSRP порядка <=300 бачей, 12 гигов для *070 серии в 2025 году - сраный нонсенс. 5070 должен был выйти с 18ю гигами изначально
GeForce RTX 5080 SUPER получит 24 Гбайтайт памяти, а RTX 5070 SUPER — 18 Гбайтайт
Апшеронский скакел
09:12
Твой анус хочу измерить керзовым сапогом
Разгон процессора AMD Ryzen 7 9800X3D методом PBO2 Curve Shaper + разгон по шине ASRock Hyper BLCK
Maksya
09:12
Это понятно, но вот разгон памяти на 7500ф ,бустанул минимальный фпс и убрал микростаттеры, вот мне и интересно, дает ли это что-то х3д процам, их изначально бурут для максимальной отзывчивости и отсу...
Разгон процессора AMD Ryzen 7 9800X3D методом PBO2 Curve Shaper + разгон по шине ASRock Hyper BLCK
Andrey Kovalchuk
09:10
Я так понимаю, 25 кВт для переносной батареи на мелком "летаке" никого не смущает, да? И насколько этой батареи при таком потреблении хватит? "Питание лазерной установки обеспечивают аккумуляторные бл...
Американская General Atomics создаёт лазерное оружие мощностью 25 кВт для установки на беспилотники
Redneck_prm
09:08
Боромир бы поставил 128!
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell получит 96 ГБ памяти
unhurtable
09:06
Уже давно нет, прирост реально заметен когда четверть и более, все остальное только замерами ради цифр.
Разгон процессора AMD Ryzen 7 9800X3D методом PBO2 Curve Shaper + разгон по шине ASRock Hyper BLCK
unhurtable
09:04
А что ты хочешь намерять тестами сети конкретно, протокол тот же, среда та же, что изменится, заметно выше скорость - куда качать то большинству, кстати и что? Снизятся и без того микроскопические лок...
Разгон процессора AMD Ryzen 7 9800X3D методом PBO2 Curve Shaper + разгон по шине ASRock Hyper BLCK
Andrey Kovalchuk
09:04
Ы. Если это правда случится, я буду угорать в истерике. Как там долботрясики, которым 8 гигов для 5060/Ti и 12 ГБ для 5070 при их цене - это "норм" и "нет разницы"?
NVIDIA готовит видеокарты серии SUPER, но геймерам GeForce RTX 5080 SUPER может не достаться
Николай
09:04
Была возможность майнил, не стало не майню. Плохо что-ль? Хорошо!!!
AMD официально анонсировала Radeon RX 9070 GRE в Китае — в играх на 6% быстрее RX 7900 GRE
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем