В сети появились первые слухи о возможной конфигурации памяти

Похоже, подтверждается то, о чем говорилось в сети долгое время. Как только стало официально известно, что мобильный графический ускоритель RTX 5090 оснащен микросхемами памяти объемом 3 Гбайтайт, это открыло возможность появления других моделей видеокарт, готовых приютить у себя такую нестандартную емкость. Это означает, что, хотя видеокарта может поддерживать только до восьми микросхем, каждая из них может нести 3 Гбайт вместо обычных 2 Гбайт, что обеспечивает полуторакратное увеличение общего объёма графической памяти.

В мобильном графическом ускорителе RTX 5090, который использует графический процессор GB203 с 256-битной шиной памяти, использование таких микросхем памяти дает объем 24 Гбайт. Сообщается, что та же конфигурация появится и в настольной модели под названием RTX 5080 SUPER.

В слухах о линейке RTX 50 SUPER упоминались две модели: RTX 5080 SUPER и RTX 5070 SUPER. Первая была ожидаемой, но информация о том, что NVIDIA также планирует добавить дополнительную объем памяти в модель RTX 5070, является новой. Как сообщается, эта видеокарта будет использовать шесть микросхем, каждая из которых будет иметь емкость 3 Гбайт, что обеспечит общий кадровый буфер в 18 Гбайт.

Микросхемы памяти по 3 Гбайт имело бы смысл использовать в модели RTX 5060 Ti и сделать то же самое для обычной RTX 5060. Такой шаг со стороны производителя значительно повысило бы ценность этих моделей, являющихся в настоящее время довольно спорными для 2025 года.

NVIDIA почти наверняка обновит свою линейку в какой-то момент в будущем, хотя пока нет даже слухов о возможных датах выпуска. Обычно варианты SUPER и Ti являются обновлениями в середине жизненного цикла видеокарт компании, поэтому можно ждать такого шага в конце четвертого квартала текущего года или, возможно, на мероприятии CES 2026.

Также стоит напомнить, что RTX 5080 с 24 Гбайт памяти была случайно подтверждена партнерами NVIDIA. Считается, что изначально компания планировала использовать конфигурацию с 24 Гбайт для этой модели. Однако из-за высокой стоимости и ограниченной доступности микросхем памяти ёмкостью 3 Гбайт NVIDIA выбрала конфигурацию на микросхемах 2 Гбайт с итоговым объёмом в 16 Гбайт.