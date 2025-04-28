Новая линейка включает четыре модели размером от 55 до 85 дюймов стоимостью до 700 долларов

Компания Xiaomi выпустила новые энергосберегающие телевизоры серии Redmi TV X 2025. Линейка охватывает модели размером 55, 65, 75 и 85 дюймов, а цены начинаются от 2199 юаней (308 долларов США). Обновление представляет собой отличное сочетание сверхвысокой частоты обновления, флагманских игровых функций и повышенной энергоэффективности.

Все модели серии Redmi TV X 2025 имеют разрешение 4K Ultra HD (3840 × 2160 пикселей), обеспечивая четкое изображение при любом режиме работы, будь то требовательные игры или просмотр кинофильмов. Телевизоры оснащены собственной частотой 144 Гц и поддерживает игровой режим до 288 Гц, обеспечивая плавность и низкую размытость во время динамичных игровых баталий. Во всей линейке моделей дисплей имеет охват 94% цветовой гаммы DCI-P3 и рейтинг точности цветопередачи ΔE≈2.

Работают телевизоры на базе ОС HyperOS 2.0, разработанной для высокой производительности системы и подключения нескольких устройств. Сердцем новых телевизоров является четырехъядерный процессор на базе ядер Cortex-A73 с графическим процессором Mali-G52 MC1 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти.

Телевизоры поддерживают технологии Dolby Vision, Dolby Atmos, DTS:X и FreeSync Premium, обеспечивая высокое качество изображения и звука. Для геймеров Xiaomi оснастила серию ТВ двумя портами HDMI 2.1 с поддержкой VRR и ALLM (автоматический режим низкой задержки), а также дополнительным портом HDMI 2.0. Другие возможности телевизоров включают порты USB 3.0 и USB 2.0, оптический аудиовыход, LAN, вход AV и разъем для подключения антенны.

Серия Redmi TV X 2025 также оснащена интерфейсами WiFi 6 и Bluetooth 5.2. Она поставляется с голосовым пультом дистанционного управления с поддержкой NFC, упрощая связь со смартфонами или взаимодействие с помощником Xiaomi Super XiaoAi AI.

Дизайн новинок отличается ультратонкими рамками. Все модели имеют возможность настенного крепления и поддерживают стандартное крепление VESA. Энергоэффективность является одним из важнейших моментов в серии Redmi TV X 2025, потребляя 130 Вт при обычном использовании и менее 0,5 Вт в режиме ожидания.

Среди линейки 85-дюймовая модель обеспечивает наибольшее погружение, в то время как 55-дюймовая модель предлагает компактный размер без ущерба для основных функций. Например, 55-дюймовый вариант оснащен двумя динамиками мощностью 12,5 Вт, тогда как 85-дюймовая модель оснащена более совершенной звуковой системой с двумя динамиками мощностью 15 Вт.

Энергосберегающие модели серии Redmi TV X 2025 уже можно предварительно заказать на JD.com. 55-дюймовая модель оценивается в 2199 юаней (примерно 308 долларов США), 65-дюймовая — 2799 юаней (примерно 392 доллара США), 75-дюймовая — 3599 юаней (примерно 504 доллара США), а 85-дюймовый флагман стоит 4999 юаней (примерно 700 долларов США).