Пока это только на уровне слухов, но такой шаг компании стал бы отличным выходом из ситуации с ограничениями, наложенными США

Новые экспортные ограничения, введенные Трампом для NVIDIA, запретили компании продавать свои высокопроизводительные ускорители ИИ H20 в Китай, означая огромные потери, учитывая, что доход NVIDIA от работы в Китае составляет миллиарды долларов. Утверждается, что доход NVIDIA от продаж на китайском рынке намного превышает предполагаемые цифры, учитывая, что торговля с Китаем включает также несколько других стран, таких как Сингапур и Малайзия. Китай сейчас настолько важен для NVIDIA, что глава компании посетил Поднебесную после введения нового экспортного контроля США, и, похоже, была найдена альтернатива.

Портал Ctee утверждает, что NVIDIA планирует разрабатывать собственные чипы ИИ в партнерстве с DeepSeek, и хотя подробности этого слуха не раскрываются, сообщается, что NVIDIA намерена полностью полагаться на китайскую цепочку поставок. Это включает в себя память HBM, процессор и упаковочные мощности, и такое предприятие имеет большой смысл. Компании необходимо быстро придумать альтернативы для китайского рынка, и, потенциально производя в стране ускорители ИИ, NVIDIA могла бы получить поддержку от государства и принятие на внутренних рынках.

«Предполагается, что в будущем Nvidia будет совместно разрабатывать и проектировать новые чипы с DeepSeek. Команда НИОКР может быть размещена в Китае и глубоко интегрирована с вычислительной инфраструктурой местной большой модели местной, чтобы создать экосистему, эксклюзивную для Китая», - сообщает Ctee.

NVIDIA планирует приблизиться к китайским рынкам, построив также специализированный центр НИОКР в Китае, это означает, что компания серьезно относится к такому шагу. NVIDIA не может полагаться на выпуск согласованных с США продуктов с каждым поколением, учитывая, что это означает меньшую вычислительную мощность с каждым новым чипом ИИ, поэтому компании сейчас нужно надежное решение проблемы. Поэтому создание чипов непосредственно в Китае имеет большой смысл. В довершение всего, с растущей конкуренцией со стороны таких компаний, как Huawei, NVIDIA нужно действовать весьма активно.

Хотя Huawei удалось конкурировать с NVIDIA по чистой производительности, важно отметить, что основные технологии, включая соответствующие чипы и программный пакет CUDA, принадлежат NVIDIA, которая с имеющимися у нее ресурсами НИОКР способна создать серьезный импульс для своих продуктов на китайском рынке, несмотря на то, что он уступает по используемым компонентам своим мировым аналогам.