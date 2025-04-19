Официальными рендеры телефона Nubia Z70S Ultra уже появились в сети, раскрывая подробности дизайна смартфона

Nubia впервые анонсировала смартфон Z70S Ultra еще в конце прошлого месяца, а теперь объявила, что новый флагманский камерофон официально дебютирует в Китае 28 апреля 2025 года, то есть чуть более чем через неделю. Хотя в этом анонсе не были раскрыты основные характеристики будущего устройства с упором на камеры, в нем были продемонстрированы детали дизайна смартфона.

Официальные тизерные изображения показывают Nubia Z70S Ultra в двух двухцветных вариантах: черном и оранжевом. На снимках устройство не сильно отличается от версии телефона без буквы "S" в названии. На задней панели будет установлен модуль из трёх камер, и, как сообщалось в одном из недавних тизеров, основная камера будет иметь эквивалентное фокусное расстояние для полнокадрового изображения 35 мм. Это будет заметным улучшением по сравнению с 24-мм основной камерой, которую можно найти в большинстве других флагманских телефонов.

Хотя Nubia не предоставила дополнительных подробностей об этом основном датчике в Z70S Ultra, недавняя утечка предполагает, что это будет 1/1,3-дюймовая модель, что ставит будущий флагман в один ряд с другими флагманскими телефонами, например, такими как Google Pixel 9 Pro. Однако новые тизеры подтвердили, что смартфон будет также оснащен настоящим полноэкранным дисплеем с селфи-камерой под дисплеем.

Сообщается, что этот полноэкранный дисплей будет иметь разрешение 1,5K. Ожидается, что новый Nubia Z70S Ultra также будет оснащен сверхширокоугольным объективом и перископической камерой на задней панели, а работать смартфон должен на флагманской однокристальной системе Snapdragon 8 Elite. Возможно Nubia раскроет больше подробностей о телефоне в самые ближайшие дни.