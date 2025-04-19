В сети появилась информация, что компания NVIDIA сообщила партнерам в Китае о возможной приостановке поставок графических процессоров для видеокарт RTX 5090D

Согласно сообщениям Benchlife и Chiphell, компания NVIDIA в общении с партнерами в Китае сообщает о возможной приостановке поставок графических ускорителей на базе GPU GB202 в Китай, в частности видеокарты RTX 5090D. NVIDIA, по-видимому, разослала уведомление всем партнерам, которое не подтверждает факт введения эмбарго, но предполагает такую возможность.

Ранее на этой неделе NVIDIA уже ограничила поставки графических процессоров H20 в Китай. Это привело к значительному изменению запасов и побудило руководителя NVIDIA Дженсена Хуанга посетить Китай, чтобы заверить, что компания по прежнему привержена сотрудничеству с китайскими компаниями. Это заверение рассматривается как способ NVIDIA дистанцироваться от санкционной политики правительства США.

Согласно сообщениям, NVIDIA разослала уведомление всем партнерам, вызвав среди них замешательство и заставило некоторых связаться с дистрибьюторами, которые временно приостановили продажи видеокарт. Это связано с тем, что запас модели RTX 5090D уже низкий, и такая приостановка может помешать продаже оставшихся экземпляров до введения потенциального запрета.

«Внезапный переполох сегодня вызван тем, что NVIDIA отправила уведомление всем партнерам. В уведомлении говорилось только о том, что поставка RTX 5090D временно приостановлена, и упоминалось, что это не означает запрета на продажу или эмбарго. Не стоит строить никаких догадок или суждений, если в будущем не будет официального объявления. После этого уведомления все партнеры начали уведомлять своих дистрибьюторов о приостановке продаж. Запасы RTX 5090D всегда были низкими, поэтому эти запасы необходимо сохранить, чтобы следить за ситуацией и заниматься будущими послепродажными операциями. Между тем, мы могли бы предположить, что партнеры и дистрибьюторы могут придержать оставшиеся запасы видеокарт, чтобы продать их по более высокой цене позже», - сообщает Chiphell.

Benchlife обратился к партнерам, чтобы подтвердить, рассматривается ли такая приостановка, но не получил подтверждения. Однако его контакты в компаниях по производству систем охлаждения подтвердили, что они получили аналогичное уведомление о приостановке производства комплектующих для RTX 5090D.

Приостановка поставок RTX 5090D в первую очередь повлияет на игроков. Специальная версия для китайского рынка обеспечивает ту же игровую производительность, но имеет ограничения по ускорению ИИ, которые позволили NVIDIA выпустить эту модель в Китае. Однако китайские партнеры не выполняют свою часть работы по обеспечению поставок для игрового сообщества. Вчера появились сообщения о первых картах RTX 5090D с кулерами нагнетательного типа, производимые неофициально для серверов ИИ. Это указывает на то, что, несмотря на очень ограниченное предложение, компании, не ориентированные на игроков, теперь производят видеокарты для других целей. Такое развитие событий вряд ли останется незамеченным правительством США.