Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
NVIDIA может остановить поставки GeForce RTX 5090D в Китай
В сети появилась информация, что компания NVIDIA сообщила партнерам в Китае о возможной приостановке поставок графических процессоров для видеокарт RTX 5090D

 Согласно сообщениям Benchlife и Chiphell, компания NVIDIA в общении с партнерами в Китае сообщает о возможной приостановке поставок графических ускорителей на базе GPU GB202 в Китай, в частности видеокарты RTX 5090D. NVIDIA, по-видимому, разослала уведомление всем партнерам, которое не подтверждает факт введения эмбарго, но предполагает такую возможность.

 Ранее на этой неделе NVIDIA уже ограничила поставки графических процессоров H20 в Китай. Это привело к значительному изменению запасов и побудило руководителя NVIDIA Дженсена Хуанга посетить Китай, чтобы заверить, что компания по прежнему привержена сотрудничеству с китайскими компаниями. Это заверение рассматривается как способ NVIDIA дистанцироваться от санкционной политики правительства США.

 Согласно сообщениям, NVIDIA разослала уведомление всем партнерам, вызвав среди них замешательство и заставило некоторых связаться с дистрибьюторами, которые временно приостановили продажи видеокарт. Это связано с тем, что запас модели RTX 5090D уже низкий, и такая приостановка может помешать продаже оставшихся экземпляров до введения потенциального запрета.

 «Внезапный переполох сегодня вызван тем, что NVIDIA отправила уведомление всем партнерам. В уведомлении говорилось только о том, что поставка RTX 5090D временно приостановлена, и упоминалось, что это не означает запрета на продажу или эмбарго. Не стоит строить никаких догадок или суждений, если в будущем не будет официального объявления. После этого уведомления все партнеры начали уведомлять своих дистрибьюторов о приостановке продаж. Запасы RTX 5090D всегда были низкими, поэтому эти запасы необходимо сохранить, чтобы следить за ситуацией и заниматься будущими послепродажными операциями. Между тем, мы могли бы предположить, что партнеры и дистрибьюторы могут придержать оставшиеся запасы видеокарт, чтобы продать их по более высокой цене позже», - сообщает Chiphell.

 Benchlife обратился к партнерам, чтобы подтвердить, рассматривается ли такая приостановка, но не получил подтверждения. Однако его контакты в компаниях по производству систем охлаждения подтвердили, что они получили аналогичное уведомление о приостановке производства комплектующих для RTX 5090D.

 Приостановка поставок RTX 5090D в первую очередь повлияет на игроков. Специальная версия для китайского рынка обеспечивает ту же игровую производительность, но имеет ограничения по ускорению ИИ, которые позволили NVIDIA выпустить эту модель в Китае. Однако китайские партнеры не выполняют свою часть работы по обеспечению поставок для игрового сообщества. Вчера появились сообщения о первых картах RTX 5090D с кулерами нагнетательного типа, производимые неофициально для серверов ИИ. Это указывает на то, что, несмотря на очень ограниченное предложение, компании, не ориентированные на игроков, теперь производят видеокарты для других целей. Такое развитие событий вряд ли останется незамеченным правительством США.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #rtx 5090d #gb202 #видеокарты для китая
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Драйвер Nvidia GeForce 576.02 ощутимо повышает производительность видеокарт Blackwell
24
Российские ученые из ЮУрГУ создали лазерную наплавку для улучшения характеристик ДВС
+
Пользователи сообщают о появлении новых проблем после установки драйвера Nvidia Game Ready 576.02
4
Спутниковые снимки подтвердили прибытие истребителей Су-35 в Алжир
+
Анонсирован планшет Moto Pad 60 Pro с 12.7-дюймовым экраном, Dimensity 8300 и батареей на 10 200 мАч
+
Lian Li представила корпус Lancool 207 Digital со встроенным 6-дюймовым дисплеем на передней панели
1
SSD могут терять данные при длительном отключении от питания
12
Опубликованы первые рендеры Moto G86
+
Chrome на Android возвращает адресную строку вниз
1
Minix представила новые мини-ПК оснащенные процессорами Intel Core Ultra и памяти DDR5 до 32 ГБ
1
Samsung анонсировала телевизор с RGB-подсветкой, который выйдет в этом году
+
ASUS представляет игровой ноутбук TUF A14 с процессором Ryzen AI 7 350
+
Драйвер GeForce Game Ready 576.02 повышает производительность видеокарт RTX 50 и RTX 40 до 7,5%
2
Windows 11 24H2 работает стабильнее с драйвером NVIDIA 576.02
1
В PCWorld перечислили 5 распространенных ошибок при покупке и использовании USB-кабелей
+
SpaceX представит роутер Starlink Gen 4 для нового комплекта Mini с поддержкой скорости до 2 Гбит/с
+
Ученые обнаружили материал, который сжимается при нагревании и расширяется под давлением
+
В базе данных NBD заметили упоминание новых процессоров AMD Ryzen Threadripper 9000WX
+
Флагман ZTE Nubia Z70S Ultra получит новую главную камеру
+
Путин подписал указ об изменениях в правилах ношения военной формы для армии и спецслужб
+

Популярные статьи

Monster Energy Supercross 25 The Official Video Game - краткий обзор игры
+
Демократы требуют в Конгрессе провести расследование в отношении отдела DOGE из-за утечки информации
5
Платный онлайн на PlayStation 5 — альтернатива читерам или грабёж по подписке
3

Сейчас обсуждают

32Влад32
19:16
Не нравится - не ешь!
«АвтоВАЗ» начал серийное производство Lada Iskra
Дмитрий Васьков
19:16
Больше сокетов Богу Сокетов!
Десктопные процессоры Intel Nova Lake-S с сокетом LGA 1954 выйдут в 2026 году
dimkahon
19:13
https://dlss.download.nvidia.com/demos/zorah/ZorahSample_UE5_Source_1.0.0.7z
NVIDIA выложила в открытый доступ 108 ГБ демо Zorah с трассировкой лучей в Unreal Engine 5
dimkahon
19:11
Ну почему никогда, у амд такое постоянно... просто тут такое не выкладывают.
В Telegram выявлены мошеннические боты с пасхальной тематикой
Cowboy Huggies
19:07
Почти как 9600 XT, можно спутать.
Анонс видеокарты AMD Radeon RX 9060 XT ожидается на Computex в июне
Максим Сидоров
18:47
В России не актуально. Я лучше на что то более полезное деньги потрачу, чем на платные подписки. А проблемы с установкой, запуском высосаны из пальца.
Платный онлайн на PlayStation 5 — альтернатива читерам или грабёж по подписке
ebatoryi
18:43
у 50 стран валом оружия.Финляндия-это всего лишь одна из этих стран.
Итальянская ELT Group представила дрон-невидимку KARMA для охоты на другие дроны
ebatoryi
18:32
не будет только с хельсинки.Поидут блицкригом и с хельсинки и с литвы и с молдовы с румынией.Но вот когда только?после весенней распутицы,но не факт.
Итальянская ELT Group представила дрон-невидимку KARMA для охоты на другие дроны
STALKER1972
18:28
Какой дорого, автор что не видел НАШих цен???!!! Да это, почти даром!!! Я сегодня готов купить вариант на 2ТБ!!! Где в России???!!!
Тайвань приступил к переговорам с США по поводу снижения тарифов
Сергей Горобец
18:25
такой мощный, но система андроид на смартфон обновляется только 2 года. странно
MediaTek Dimensity 9500 набрал более 4 млн баллов в AnTuTu и обогнал Snapdragon 8 Elite на 17 %
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем