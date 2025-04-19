Кроме Ryzen Threadripper 9985WX, также появились сведения о 12- и 16-ядерных вариантах

Пользователь Everest (@Olrak29__) поделился обновлениями в линейке профессиональных процессоров Threadripper 9000WX. По-видимому, компания AMD недавно отгрузила больше моделей, и эти новые процессоры уже можно увидеть в агрегаторах манифестов отгрузки. Теперь подтверждено большее количество моделей, но флагманский процессор все еще отсутствует в утечках.

Предыдущее обновление информации подтвердило, что AMD выпустит 32-ядерный чип Threadripper 9975WX и 24-ядерный Threadripper 9965WX. Новые данные раскрывают 64-ядерный процессор Threadripper 9985WX, 16-ядерный чип Threadripper 9955WX и 12-ядерную модель Threadripper 9945WX.

Это означает, что процессоры линейки Threadripper для рабочих станций на базе архитектуры Zen 5 снова будут охватывать модели с количеством ядер от 12 до 96. Однако флагманский чип, предположительно называемый Threadripper 9995WX, пока нигде не фигурирует.

Обновление также не раскрывает тактовые частоты, однако в нем упоминаются коды OPN, а также совместимость с сокетом SP6 и уровень TDP 350 Вт. Если только флагманский процессор не появится с другим TDP, можно с уверенностью предположить, что AMD не собирается использовать более высокий TDP для своей новой серии Threadripper.

Согласно неофициальной информации, серия Threadripper 9000WX под кодовым названием «Shimada Peak» также может получить 3D V-Cache, что станет первым случаем для рынка HEDT/рабочих станций, когда данные чипы получат дополнительный объем кэш-памяти. AMD не подтвердила такие планы, но поскольку компания уже предлагает мобильные, настольные и серверные процессоры с этой технологией, было бы удивительно, если бы линейка Threadripper стала исключением, особенно с учетом цен.

Флагман последнего поколения Threadripper 7995WX, стоил 9999 долларов, что намного выше, чем у предыдущего поколения. Флагманская модель, скорее всего, не будет предназначена для рынка HEDT, поскольку версии не относящиеся к серии PRO не имели таких спецификаций в предыдущих выпусках.