Следующее поколение PlayStation может выйти в портативном и настольном исполнении уже в 2027 году

Слухи о портативной консоли PlayStation ходят уже в течение долгого времени. Говорят, что она появится вместе с PlayStation 6, сама по себе являющаяся большой загадкой на данный момент. Однако утечка в прошлом месяце, оставшаяся в основном незамеченной, намекает на чипсет, который будет отвечать за работу предполагаемой портативной консоли PS6, и она, похоже, не такая мощная, несмотря на заявления о том, что портативное устройство может запускать игры для PlayStation 5 изначально.

Строго говоря, у компании Sony уже есть портативная консоль PlayStation в виде PlayStation Portal, но это устройство не может запускать игры самостоятельно, поэтому настоящей игровой портативной консолью под брендом PlayStation по-прежнему является древняя PS Vita, возраст которой превышает десять лет.

Однако это утверждение кажется притянуто за уши, учитывая, что портативная консоль, как говорят, работает на 3-нм чипсете мощностью 15 Вт от AMD, который может быть недостаточно мощным для такой работы. Информация поступила от известного инсайдера Kepler L2, который поделился ею на форумах NeoGAF в прошлом месяце. Пост инсайдера был комментарием в ветке «Согласны ли вы с Chatgpt, что портативная PS6 может сравниться с мощностью PS5 по всем параметрам к 2028 году?», где люди обсуждали потенциальные возможности слухов о портативной PS6.

На данный момент нет информации о том, когда появится портативная PlayStation 6 или настольная PS6, но тот же инсайдер ранее уже поделился тем, что разработка чипсета завершена и вступила в стадию предварительной проверки, а вывод чипсета степинга A0 запланирован на конец текущего года. Согласно сообщению портала Wccftech, это может указывать на запуск консолей поколения PS6 в 2027 году.