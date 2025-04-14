Китайские графические ускорители поддерживают портирование кода CUDA с использованием собственного инструментария Musify

Первые свидетельства ПО для программирования GPU Moore Threads, получившего название MUSA, появились в сети, что является результатом стремления Китая к технологической независимости. MUSA служит альтернативой среде CUDA от Nvidia, совместимой с отечественной линейкой GPU MUSA MTT. SDK скорее всего, является проприетарным и не принесет никакой пользы разработчикам за пределами Китая.

США ввели ряд ограничений на экспорт в Китай, в том числе запрет на поставки передовых чипов для искусственного интеллекта (ИИ), высокоскоростной памяти (HBM), производственного оборудования и кремниевых пластин от ведущих производителей, таких как Intel, TSMC и Samsung.

Китай активно работает над развитием собственной полупроводниковой промышленности, стремясь снизить зависимость от западного оборудования. В этой работе используется собственное производственное оборудование, память, центральные процессоры (ЦП) и даже графические процессоры (ГП).

Последнее направление имеет особое значение, поскольку современные методы машинного обучения во многом зависят от параллельных вычислений, в которых графические процессоры значительно превосходят традиционные процессоры.

MUSA — это среда разработки для параллельных вычислений, предоставляющая встроенный компилятор (MCC), библиотеки MUSA Runtime, полный набор специализированных библиотек (MUSA-X), отладчики и профилировщики. Для обеспечения совместимости с уже существующим кодом CUDA, MUSA SDK также включает инструмент Musify, который преобразует код CUDA для работы в среде MUSA.





MUSA SDK версии 4.0.1 полностью совместима с процессорами x86 от Intel, установленными на операционных системах Ubuntu и Kylin. На своём сайте Moore Threads предлагает множество впечатляющих демонстраций, которые демонстрируют мощь этих ускорителей. Среди них — синтез речи, генерация изображений с помощью искусственного интеллекта, обработка изображений и 3D-моделирование лиц с использованием ИИ. Это лишь малая часть того, на что способны эти ускорители.

Несмотря на явные преимущества технологии CUDA в плане развития, зрелости и поддержки, MUSA может привлечь многих клиентов в небольших средах в Китае. С течением времени эта технология будет только развиваться.

Разработчики и исследователи искусственного интеллекта выступают за использование аппаратно-независимых и открытых платформ. Чтобы освободиться от повсеместного доминирования CUDA, необходимы альтернативные варианты. Одним из основных претендентов является ROCm от AMD. Однако поддержка оборудования AMD пока значительно уступает поддержке Nvidia.