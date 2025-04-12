Купить, однако, новинки можно будет только на территории Китая.

Компания ZOTAC анонсировала две новые видеокарты: GeForce RTX 5080 16 ГБ Apocalypse OC и GeForce RTX 5070 Ti 16 ГБ Apocalypse OC. ZOTAC возвращает в оформление своих видеокарт персонажа Apocalypse Girl, который теперь имеет новый дизайн.

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При работе над серией Apocalypse компания ZOTAC прибегла сотрудничеству с дизайн-студией Bell Mod Studio, которая выбрала цветовую схему с белыми, черными и золотыми акцентами. Кольцевая ARGB подсветка серии вокруг центрального вентилятора была сохранена из предыдущих версий.

Тактовые частоты видеокарт Apocalypse:

• RTX 5080 16 ГБ Apocalypse OC: 2295–2730 МГц

• RTX 5070 Ti 16 ГБ Apocalypse OC: 2295–2572 МГц

Карты оснащены одинаковым графическим процессором GB203 и 16 ГБ видеопамяти, хотя они различаются по количеству ядер CUDA и тактовой частоте. Однако обе модели оснащены одинаковым кулером, занимающим на материнской плате 3,5 слота, с тремя 100-мм вентиляторами, восемью 8-мм тепловыми трубками и испарительной камерой. Подсистема питания видеокарт построена по формуле 18+3 фаз.

Компания ZOTAC пока не раскрыла стоимость этих карт. Однако известно, что доступность будет ограничена лишь китайским рынком, так как серия Apocalypse ранее никогда не продавалась на международном рынке.