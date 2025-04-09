Южнокорейская компания LG выпустила новый игровой монитор Dual Mode, созданный на основе технологии панелей WOLED. Напомню, что компания представила модель UltraGear 27G850A на базе Nano IPS с аналогичной технологией двойной частоты обновления. До этого LG начала продавать монитор UltraGear OLED 455GX950A, который может переключаться между режимами 1080p и 5K2K для достижения частоты обновления 330 Гц и 165 Гц соответственно.
Новый UltraGear OLED 32GX870A может выводить изображение на частоте до 240 Гц при режиме 4K и 480 Гц при 1080p, сохраняя время отклика GtG на уровне 0,03 мс. По словам компании LG, новый монитор также предлагает поддержку технологии AMD FreeSync Premium Pro и Nvidia G-Sync для уменьшения разрывов изображения при высокой частоте обновления. Вдобавок ко всему, LG UltraGear OLED 32GX870A обеспечивает пиковую яркость до 275 кд/м2 SDR и 1300 кд/м2 HDR.
Таким образом UltraGear OLED 32GX870A, по-видимому, использует ту же базовую технологию для панели, что и прошлогодняя модель UltraGear OLED 32GS95UE. Однако LG добавила свою собственную операционную систему webOS, порт USB Type-C с поддержкой режима DisplayPort Alt и 90 Вт Power Delivery, а также порт DisplayPort 2.1. Стоит обратить внимание, что последний обеспечивает пиковую пропускную способность 54 Гбит/с (UHBR 13.5) вместо 80 Гбит/с (UHBR 20), необходимых для отказа от использования Display Stream Compression (DSC) в режиме 4K с частотой 240 Гц.
LG UltraGear OLED 32GX870A также предлагает пользователям пару портов HDMI 2.1, аудиоразъем 3,5 мм и два порта USB 3.0 Type-A. Новый монитор можно приобрести по цене 1399,99 долларов США на Amazon, Best Buy или напрямую у компании LG. Более подробную информацию о технических характеристиках можно узнать на сайте LG.