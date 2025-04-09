LG обновила свою серию мониторов UltraGear OLED, выпустив модель UltraGear OLED 32GX870A

Южнокорейская компания LG выпустила новый игровой монитор Dual Mode, созданный на основе технологии панелей WOLED. Напомню, что компания представила модель UltraGear 27G850A на базе Nano IPS с аналогичной технологией двойной частоты обновления. До этого LG начала продавать монитор UltraGear OLED 455GX950A, который может переключаться между режимами 1080p и 5K2K для достижения частоты обновления 330 Гц и 165 Гц соответственно.

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Новый UltraGear OLED 32GX870A может выводить изображение на частоте до 240 Гц при режиме 4K и 480 Гц при 1080p, сохраняя время отклика GtG на уровне 0,03 мс. По словам компании LG, новый монитор также предлагает поддержку технологии AMD FreeSync Premium Pro и Nvidia G-Sync для уменьшения разрывов изображения при высокой частоте обновления. Вдобавок ко всему, LG UltraGear OLED 32GX870A обеспечивает пиковую яркость до 275 кд/м2 SDR и 1300 кд/м2 HDR.

Таким образом UltraGear OLED 32GX870A, по-видимому, использует ту же базовую технологию для панели, что и прошлогодняя модель UltraGear OLED 32GS95UE. Однако LG добавила свою собственную операционную систему webOS, порт USB Type-C с поддержкой режима DisplayPort Alt и 90 Вт Power Delivery, а также порт DisplayPort 2.1. Стоит обратить внимание, что последний обеспечивает пиковую пропускную способность 54 Гбит/с (UHBR 13.5) вместо 80 Гбит/с (UHBR 20), необходимых для отказа от использования Display Stream Compression (DSC) в режиме 4K с частотой 240 Гц.

LG UltraGear OLED 32GX870A также предлагает пользователям пару портов HDMI 2.1, аудиоразъем 3,5 мм и два порта USB 3.0 Type-A. Новый монитор можно приобрести по цене 1399,99 долларов США на Amazon, Best Buy или напрямую у компании LG. Более подробную информацию о технических характеристиках можно узнать на сайте LG.