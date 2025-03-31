Компания расширяет свою линейку видеокарт SOLID ещё двумя моделями

В серии видеокарт GeForce RTX 50 компания ZOTAC представила три линейки: SOLID, AMP Extreme и XGAMING. Последняя зарезервирована для флагманских моделей высокого класса. Кроме того, XGAMING является эксклюзивной линейкой для Азии, недоступной в других регионах.

Между тем, для международного рынка линейка ZOTAC SOLID, похоже, расширяется за счет новых вариантов. Компания уже выпустила модели SOLID и SOLID CORE, но похоже, что эта линейка теперь получит также модели SOLID SFF и SOLID WHITE. У пользователей может возникнуть вполне закономерный вопрос о необходимости столь запутанных наименований, и почему нельзя было просто придумать другие названия.

Речь пойдет только о вариантах с разгоном, потому что ZOTAC, как и многие партнеры NVIDIA по производству плат, на самом деле не производит модели без разгона, поскольку их невыгодно продавать. Самая высококлассная модель среди них — ZT-B507103-10P, то есть оригинальная модель SOLID. Эта модель имеет толщину 3,5 слота, в то время как SOLID CORE "сплюснута" до 2,5 слота. Однако стоит иметь в виду, что CORE по-прежнему использует 3-слотовую панель ввода/вывода.

Путаница начинается с того, что модель SOLID WHITE OC основана на SOLID CORE, а не на оригинальном SOLID. Таким образом, это не 3,5-слотовый, а 2,5-слотовый экземпляр. Однако, чтобы сделать все еще сложнее для потенциальных покупателей, компания ZOTAC только что добавила новую версию под названием SOLID SFF. Эта карта является полноценной 2-слотовой моделью и имеет 2-слотовый кронштейн ввода/вывода.

Если покупателя не волнует размер кулера или внешний вид, стоит иметь в виду, что у них всех одинаковые характеристики: повышенная частота до 2482 МГц и одинаковый TDP 300 Вт. Только SOLID толщиной 3,5-слота имеет адаптер питания 3x8-контактный на 16-контактный, возможно, потому, что карта по сути использует ту же основу, что и RTX 5080 SOLID.