На мировом рынке смартфон может появиться под названием Xiaomi 15 Civi

Смартфон Xiaomi Civi 5 Pro, о котором появились первые слухи в декабре, был сертифицирован китайской организацией 3C, что сделало его на шаг ближе к запуску.

Грядущий Civi 5 Pro имеет номер модели 25067PYE3C и поддерживает зарядку мощностью 67 Вт, но в списке на сайте китайского регулятора не раскрываются никакие другие характеристики смартфона.

Тем не менее информатор Digital Chat Station добавил некоторые подробности об устройстве. Согласно его сообщению, Civi 5 Pro будет работать на необъявленном чипсете Qualcomm с кодом модели SM8735.

Чипом, о котором идет речь является Snapdragon 8s Gen 4. И если утечки точны, то чипсет будет иметь одно основное ядро Cortex-X4 с тактовой частотой 3,21 ГГц, три ядра Cortex-A720 с тактовой частотой 3,01 ГГц, еще два ядра Cortex-A720 с тактовой частотой 2,80 ГГц и два ядра Cortex-A720 с тактовой частотой 2,02 ГГц, ориентированных на эффективность. Кроме того, однокристальная система будет оснащена графическим процессором Adreno 825, хотя Qualcomm пока официально не подтвердила эту информацию.

Помимо производительности, предыдущее сообщение предполагает, что Xiaomi Civi 5 Pro будет иметь толщину около 7 мм и батарею емкостью 6000 мАч. Это будет обновление по сравнению с аккумулятором емкостью 4700 мАч в Civi 4 Pro. В свою очередь система камер может сохранить 50-мегапиксельный перископический телеобъектив предшественника с 3-кратным оптическим увеличением.

Что касается сроков запуска, то Xiaomi пока не подтвердила дату запуска устройства. Однако Civi 4 Pro дебютировал в марте прошлого года, а это значит, что выход его преемника уже давно назрел.

Стоит отметить, что, поскольку, по слухам, сам чипсет Snapdragon 8s Gen 4 будет запущен в апреле, то Xiaomi может отложить анонс Civi 5 Pro до тех пор, пока не будет представлен официально.

Также есть большая вероятность, что Xiaomi последует своему традиционному сценарию и выведет Civi 5 Pro на мировые рынки под названием Xiaomi 15 Civi.

Устройство уже также появилось в базе данных IMEI с двумя номерами моделей: 25067PYE3C для Китая и 25067PYE3I для Индии, что намекает на то, что ребрендинг уже не за горами.