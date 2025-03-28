Neo 3 — это новейший доступный смартфон, выпущенный ZTE с чипсетом Unisoc T8300

Прошло несколько недель с тех пор, как компания ZTE представила смартфон Nubia Neo 3 на выставке MWC 2025 вместе с более дорогой моделью Nubia Neo 3 GT. По словам компании, оба устройства будут доступны в конце марта, который теперь уже наступил.

В настоящее время ни Nubia Neo 3, ни Neo GT пока не появились на веб-сайте Nubia. Вместо этого Nubia продолжает фокусироваться на флагманах, таких как Z70 Ultra. Lazada уже открыла предварительные заказы на первый из смартфонов на Филиппинах. Розничный продавец подтвердил, что модель Neo 3 поставляется в двух конфигурациях встроенной памяти, обе с 8 ГБ ОЗУ. Два варианта телефона получили следующие характеристики памяти и цены:

8 ГБ ОЗУ/128 ГБ памяти — PHP 7999 (~$139) / PHP 9999 MSRP (~$174);

8 ГБ ОЗУ/256 ГБ памяти — PHP 9999 (~$174) / PHP 11999 MSRP (~$209).

Обе конфигурации памяти также доступны в цветах Cyber Silver, Shadow Black и Titanium Gold. Независимо от отделки и конфигурации памяти, ZTE использует в смартфонах чипсет Unisoc T8300, аккумулятор емкостью 6000 мАч, который поддерживает проводную зарядку мощностью 33 Вт, основную камеру разрешением 50 МП и 2-мегапиксельную камеру глубины резкости. Также смартфон включает 16-мегапиксельную фронтальную селфи-камеру. Кроме того, смартфон получил большой 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FullHD с частотой обновления 120 Гц, который обеспечивает максимальную яркость до 1000 кд/м2. К сожалению, пока неизвестно, когда Nubia Neo 3 появится на других рынках.