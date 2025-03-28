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goldas
NVIDIA рекомендует производителям ноутбуков указывать мощность видеокарт GeForce RTX 50
Это позволит пользователям получить более точную информацию о производительности покупаемых ноутбуков

 ComputerBase сообщил, что некоторые производители ноутбуков испытывают трудности с казалось бы простой задачей раскрытия полных характеристик мощности для серии мобильных видеокарт GeForce RTX 50. Это действительно было проблемой, когда производители ноутбуков анонсировали свои модели на выставке CES 2025, но с тех пор многое изменилось, и теперь почти все компании публикуют характеристики.

 Тем не менее ComputerBase связался с NVIDIA, чтобы спросить, изменилось ли что-то в отношении стремления NVIDIA раскрыть больше характеристик графических процессоров. Напомню, что данная тема возникла четыре года назад, когда производители ноутбуков перестали раскрывать показатели мощности устанавливаемых в ноутбуках видеокарт. Это привело к тому, что многие игровые ноутбуки предлагали производительность ниже среднего, несмотря на наличие графики самого высокого класса. Часто младшая модель графического процессора могла превзойти старшие модели просто потому, что более дорогие видеокарты были сильно ограничены по мощности.

 Хотя вина производителей ноутбуков в том, что они не делились подробностями, истинной причиной этой путаницы было решение NVIDIA отказаться от маркировки Max-Q (энергоэффективность) и Max-P (полная мощность) для графических процессоров.

 В конце концов, под давлением средств массовой информации, NVIDIA изменила свою политику и ввела новое правило: всегда указывать полные характеристики графического процессора. Некоторые компании делают это правильно, указывая параметры TGP, Dynamic Boost и тактовую частоту, в то время как другие просто упоминают характеристики TGP. NVIDIA подтвердила, что будет работать со всеми партнерами, производящими ноутбуки, чтобы гарантировать данной информации для покупателей.

 «Мы работаем с производителями ноутбуков, чтобы гарантировать, что они указывают графическую мощность на своих веб-сайтах с продуктами», - заявила NVIDIA для ComputerBase.

 Проверка производителей ноутбуков показывает, что такие компании, как ASUS, MSI и XMG, раскрывают почти полные характеристики. Единственная компания, которая выделяется, это Razer.

 Если проверить характеристики Blade 16 2025, то можно увидеть, что у графических процессоров не указывается TGP. Однако компания упоминает TGP в описании продукта.

 Вчера было опубликовано много обзоров ноутбуков на базе GeForce RTX 5090. Среди них были замечены только две системы от Razer и MSI. Поскольку большинство из них были произведены Razer, пользователям были показаны данные мощности RTX 5090, заблокированной на уровне 160 Вт TGP, то есть карты имеют не максимальную производительность.

#nvidia #asus #msi #ноутбуки #rtx 50 #игровые ноутбуки #razer
Источник: videocardz.com
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