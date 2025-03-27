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В сети обнаружен невыпущенный настольный процессор Intel Core Ultra 100 Meteor Lake-S
Процессор под номером Q46W имеет конфигурацию 6+8 ядер и лишен технологии HyperThreading

 До того как Intel выпустила свою первую платформу Core Ultra, ходили слухи, что линейка Meteor Lake появится как на мобильных, так и на настольных компьютерах. Фактически, даже руководитель Intel упомянул, что Meteor Lake предназначена для настольных компьютеров, но, как оказалось, для некоторых руководителей даже мини-ПК подпадает под определение такой системы.

 Слухи об отмене Meteor Lake-S ходят уже некоторое время. Фактически, впервые об этом стало известно из просочившейся дорожной карты в мае 2023 года. Однако это была не полная история, поскольку Intel продолжала выпускать процессоры на основе кристаллов Meteor Lake-S даже до 51-й недели 2023 года. Фактически, некоторые процессоры были произведены даже в начале 2024 года.

 Возможно, Intel не отменила их сразу, вместо этого продукт мог быть разработан для других целей, таких как периферийные сети. Если не будет утечки еще одной полной дорожной карты, то, возможно, мы никогда не узнаем, зачем были сделаны эти процессоры.

 Что касается образца Q46W, то это процессор предназначен для платформы LGA-1851 и материнских плат Intel серии 800. Сообщается, что это инженерный образец ES2, то есть он предшествует QS (квалификационному образцу) и финальным розничным чипам. Процессор имеет мощность PL1 65 Вт и PL2 135 Вт, с базовой тактовой частотой 2,8 ГГц и тактовой частотой в разгоне 4,5 ГГц. Это ниже, чем у Intel Core Ultra 9 185H, флагманского мобильного процессора, который разгоняется до 5,1 ГГц, работая в диапазоне TDP от 35 до 115 Вт.

 Что еще более важно, эта модель имеет шесть производительных ядер и восемь эффективных ядер, причем P-ядра не поддерживают гиперпоточность. Таким образом это 14-ядерный, 14-поточный процессор, в отличие от чипа 185H, который является 14-ядерным, но 22-поточным процессором.

 Процессор набирает 732 и 5750 баллов в тесте CPU-Z, поэтому однопоточная производительность, похоже, находится на уровне Core Ultra 9 185H, но многопоточная оценка, очевидно, намного ниже.

 TDP 65 Вт и тот факт, что он будет использовать полный кристалл, хотя и без гиперпоточности, делают его моделью Core Ultra 9 185 (не K). Но это теория, в реальности могла быть запланирована поддержка HT.

 Одна ключевая деталь, которую следует отметить, заключается в том, что этот процессор работает не с любой материнской платой. Источник утверждает, что для него требуется специальная материнская плата, то есть он, скорее всего, он не будет работать на пользовательских материнских платах серии 800, несмотря на то, что они используют тот же сокет. Возможно, Intel так и не выпустила необходимый микрокод, или производители плат не увидели смысла в его поддержке из-за отмены этой серии.

#intel #процессоры #процессоры intel #meteor lake #meteor lake-s #core ultra 9 185h #core ultra 100
Источник: videocardz.com
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