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NVIDIA представила графические чипы Blackwell Ultra, Rubin Ultra и Vera Rubin
Кроме того, NVIDIA анонсировала новую архитектуру Feynman, выход которой ожидается в 2028 году

 Уже было известно, что обновления в ассортименте продукции для центров обработки данных NVIDIA ожидаются, поскольку мероприятие GTC 2025 является самым важным событием NVIDIA. Компания объявила о своих планах на ближайшие несколько лет, включая обновления архитектуры Blackwell, Rubin и совершенно новую архитектуру, известную как Feynman.

 Первым ожидаемым продуктом является Blackwell Ultra NVL72, этот ускоритель должен быть запущен во второй половине текущего года. Он будет оснащен графическими процессорами с общим объемом памяти HBM3e 288 ГБ. NVIDIA заявляет, что предложит производительность в 1,5 раза выше, чем у платформы GB200 NVL72. Весь комплект будет иметь объединенную память HBM объемом 20 ТБ и 40 ТБ быстрой памяти.

 Следующими в планах компании идут Vera Rubin и Rubin Ultra. Первый должен выйти во второй половине 2026 года и станет первым продуктом в новой архитектуре NVIDIA. NVIDIA готовит Rubin NVL144 и Rubin NVL576. Первая работает на Rubin с двумя графическими процессорами и общей памятью 288 ГБ HBM4.

 NVL576 будет работать на Rubin Ultra с графическими процессорами размером с сетку и общей памятью 1 ТБ стандарта HBM4e. NVIDIA обещает значительное 14-кратное увеличение производительности по сравнению с платформой GB300 NVL72. Затем NVIDIA выпустит графические процессоры на основе архитектуры Feynman, но это должно произойти примерно в 2028 году. NVIDIA утверждает, что будет использовать технологию памяти HBM следующего поколения.

 Будущие платформы GPU для центров обработки данных NVIDIA:

• Blackwell Ultra NVL72 (2 половина 2025), 288 ГБ HBM3e, 1,5x GB200 NVL72;

• Vera Rubin NVL144 (2 половина 2026), 288 ГБ HBM4, 3,3x GB300 NVL72;

• Rubin Ultra NVL576 (2 половина 2027), 1 ТБ HBM4e, 14x GB300 NVL72;

• Feynman (2028), Next-Gen HBM.

#nvidia #blackwell #графические карты #rubin #blackwell ultra #vera rubin gpu #feynman #rubin ultra
Источник: videocardz.com
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