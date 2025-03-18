Графические ускорители получили до 24064 ядер, 96 ГБ памяти и мощность 600 Вт

На проходящем мероприятии GTC 2025 компания NVIDIA представляет свою серию профессиональных видеокарт RTX PRO 6000 на основе архитектуры Blackwell. Эти карты предназначены для профессионального рынка визуализации и ускорения искусственного интеллекта, о чем не двусмысленно намекает значительное увеличение объема видеопамяти. Серия RTX PRO 6000 имеет до 24064 ядер CUDA и в общей сложности 752 тензорных ядра. Компания NVIDIA также оснастила новинку 188 ядрами ускорения лучей, что указывает на количество потоковых мультипроцессоров на этих картах.

Каждая модель поставляется с общим объемом памяти 96 ГБ стандарта GDDR7 с поддержкой ECC. Эти карты используют 512-битную шину памяти, что означает применение модулей GDDR7 объемом по 3 ГБ с обеих сторон платы графической карты. Всего NVIDIA представила сегодня три графических ускорителя, все на одной платформе RTX PRO 6000. Среди новинок модель для рабочих станций с двумя вентиляторами и TDP до 600 Вт, модель с одним вентилятором для классических кластерных рабочих станций и даже серверный вариант.

Карта на изображении ниже называется Max-Q, термин, который NVIDIA ранее использовала для мобильных вариантов с максимальной эффективностью, но с тех пор отказалась от него. Это означает, что данная модель разработана для обеспечения лучшей энергоэффективности среди всех ускорителей RTX PRO 6000, в то время как карта выше явно нацелена на флагманскую производительность.

NVIDIA также выпускает серверную версию, которая напоминает типичный серверный графический ускоритель, похожий на карты серии Tesla. Эта модель будет иметь полностью пассивную систему охлаждения. Эта модель упоминалась во многих уже опубликованных пресс-релизах, поскольку она предназначена для продажи в серверных системах сторонних производителей.

На данный момент полные спецификации RTX PRO 6000 всё ещё остаются неизвестными, включая тактовые частоты, точные показатели TDP, а также, что немаловажно - цены.