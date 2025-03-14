Выход серии Honor 400 ожидается в мае и будет включать две модели

Компания HONOR в настоящее время готовится к запуску своей следующей серии смартфонов Honor 400 в Китае, ключевые характеристики базовой и Pro-моделей были раскрыты инсайдером Digital Chat Station.

Сообщается, что Honor 400 будет оснащен 6,55-дюймовым 1,5K OLED-дисплеем с частотой 120 Гц, а также ознаменует переход от прошлогоднего Snapdragon 7 Gen 3 к предстоящему Snapdragon 7 Gen 4 (SM7750) от Qualcomm. Honor 400 Pro сохранит флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 3, ранее использовавшийся в модели Honor 300 Pro.

Ожидается, что он будет оснащен 6,69-дюймовым 1,5K OLED-дисплеем с частотой 120 Гц, что меньше 6,78-дюймовой панели у Honor 300 Pro. Подробности о версии Ultra не разглашаются, однако, по слухам, она может работать на процессоре Snapdragon 8 Gen 3.

Более ранние утечки от Digital Chat Station указывали, что вся линейка будет оснащена более крупными сенсорами камер для улучшенного качества фотосъемки. Хотя конкретные детали камер остаются неизвестными, предыдущие сообщения предполагают, что все модели будут включать аккумулятор емкостью более 7000 мАч и металлическую рамку для повышения прочности. Недавний отчет показал, что инженерный прототип, оснащенный чипом Snapdragon 7 Gen 4 и дисплеем LTPS с разрешением 1,5K, вмещает в себя батарею емкостью 7800 мАч. Эти характеристики соответствуют характеристикам HONOR 400 Pro. Выход серии Honor 400 планируется в мае.

Сообщается, что Honor разрабатывает также модель GT Pro, выпуск которой ожидается к середине 2025 года. Утечки предполагают, что телефон будет работать на чипсете Snapdragon 8 Elite. Сообщается, что это устройство будет оснащено плоским дисплеем и гораздо более крупной батареей по сравнению с батареей емкостью 5300 мАч в текущей модели Honor GT. Также ожидается быстрая зарядка мощностью 100 Вт.