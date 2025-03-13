Показанный чип имел конфигурацию из 16 ядер CPU и 12 ядер GPU

Клиентские процессоры компании Intel следующего поколения под названием Panther Lake впервые появились на выставке Embedded World 2025, где их запечатлели немецкие средства массовой информации. Впервые можно увидеть процессор в таких подробностях и с обеих сторон. Однако это не первый раз, когда представитель линейки Panther Lake был показан публично, так как бывший генеральный директор компании Пэт Гелсингер уже выставлял его несколько месяцев назад. Серию Panther Lake планируется выпустить под названием Core Ultra 300, которая будет включать новую архитектуру CPU и графического процессора, основанного на ядрах Xe3 «Celestial», хотя данное кодовое название относится к дискретным вариантам.

Показанный на EW2025 чип представляет собой флагманскую версию Panther Lake-H, которая будет поставляться с 4 производительными ядрами, 8 энергоэффективными ядрами и 4 ядрами LP. Этот процессор будет включать ядра ЦП Cougar Cove и Skymont. Флагманская спецификация серии также будет использовать до 12 графических ядер Xe3. Очень похожий вариант спецификации, но имеющий в три раза меньшее количество ядер графического процессора, будет предлагаться для игровых ноутбуков, где в неофициальных спецификациях упоминается увеличенное количество линий PCIe с 4 до 12.

Серия Panther Lake будет включать:

• до 16 ядер процессора;

• до 12 ядер Xe3;

• производительность ИИ до 180 TOPS;

• до 12 линий PCIe 5.0;

• дебют во второй половине 2025 года.

Intel подтверждает, что ее серия Panther Lake будет использовать техпроцесс Intel 18A, технологии PowerVia и RibbonFET. Если все пойдет по плану, то массовое производство должно начаться во второй половине этого года. В настоящее время производители ноутбуков начали поставлять свои устройства на базе процессоров Core 200H/HX, которые вскоре будут доступны также с графическими процессорами GeForce RTX 50.