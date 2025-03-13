Вероятно, новые графические карты станут очередными "народными" моделями, как и их предшественники

Компания NVIDIA только что проинформировала СМИ о предстоящей серии RTX 5060 и подтвердила две модели для настольных ПК: RTX 5060 Ti и RTX 5060. Хотя на данный момент пока нет окончательных спецификаций, похоже, что информация, предоставленная на прошлой неделе авторитетными источниками, должна быть точной.

Геймерам следует ожидать в общей сложности три карты: RTX 5060 Ti 16 ГБ, RTX 5060 Ti 8 ГБ и RTX 5060. Утечки показали, что все эти карты будут использовать один и тот же дизайн платы и даже один и тот же графический процессор. Это означает, что у партнеров NVIDIA по производству видеокарт будет много вариантов как RTX 5060, так и RTX 5060 Ti, которые могут и, вероятно, будут выглядеть практически одинаково. TDP видеокарт, как говорят, составляет от 150 до 180 Вт, но, вероятно, будут представлены и версии топового уровня мощностью до 200 Вт.

Старшая модель RTX 5060 Ti будет оснащаться 4608 ядрами CUDA, что представляет собой 6-процентное повышение по сравнению с моделью RTX 4060 Ti пока текущего поколения, которая также была доступна в вариантах с 16 ГБ и 8 ГБ памяти. Основное отличие между поколениями заключается в стандарте используемой памяти, и новый стандарт GDDR7, как говорят, улучшает пропускную способность. Если NVIDIA сохранит скорость памяти на уровне 28 Гбит/с, то её пропускная способность будет более чем на 50 процентов выше, чем у моделей последнего поколения. На этот раз NVIDIA не будет использовать разные модули памяти для GDDR_X и не-X, поскольку стандарт GDDR7 недоступен в первом варианте, поэтому нет особых причин, чтобы не использовать полную скорость памяти.

Что касается модели RTX 5060, то она будет иметь 3840 ядер CUDA и конфигурацию из 8 ГБ памяти. Таким образом новинка получит на 25 процентов больше ядер CUDA, чем у предшественника, но также и обновление GPU с уровня XX7 (AD107) до XX6 (GB206). Теперь предполагается, что графический процессор GB207 будет использоваться в графическом ускорителе начального уровня RTX 5050, который появится позже. Исходя из того, что известно на сегодняшний день, серия RTX 5060 должна быть запущена в апреле, а завтрашний официальный анонс состоится в преддверии мероприятия GDC, которое должно стартовать на следующей неделе.