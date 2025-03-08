На данный момент в серию входит четыре смартфона, два из которых поддерживают сети 4G

Компания Tecno официально представила новейшие смартфоны серии Camon 40. В линейку вошли четыре устройства: Camon 40 Premier 5G, Camon 40 Pro 5G, Camon 40 Pro и стандартный Camon 40.

Camon 40 и Camon 40 Pro являются более доступными смартфонами в линейке с поддержкой сетей 4G. Оба телефона работают на базе однокристальной системы MediaTek Helio G100. Они оснащены 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD+.

За автономность смартфонов отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5200 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Ключевое различие между телефонами заключается в том, что Camon 40 Pro получил 50-мегапиксельную селфи-камеру, в то время как обычный Camon 40 оснащен 32-мегапиксельной фронтальной камерой. На задней панели обе модели имеют один и тот же 50-мегапиксельный основной датчик с оптической стабилизацией изображения, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и датчик глубины.

Смартфон рангом выше - Camon 40 Pro 5G получил в основном те же характеристики за исключением чипсета. Данная модель получила значительно более мощный чипсет Dimensity 7300, обеспечивающий поддержку сетей 5G, но все остальное, от дизайна до аккумулятора, остается неизменным.

Действительно выделяющимся из всей линейки является смартфон Camon 40 Premier 5G. Он получил совершенно другой модуль камер, отказавшись от вертикального дизайна в пользу популярного в последнее время круглого модуля, включающего три 50-мегапиксельных объектива с широкоугольным и сверхширокоугольным объективами и датчиком с 3-кратным оптическим увеличением. Кроме того, основной датчик получил оптическую стабилизацию изображения, которая стала обязательной даже в устройствах среднего уровня.

Фронтальная камера также получила 50-мегапиксельный датчик с автофокусом. Работает флагман линейки на базе мощного чипсета суббфлагманского уровня Dimensity 8350 и оснащен немного меньшей батареей емкостью 5100 мАч, но поддерживает более быструю зарядку мощностью 70 Вт. Дисплей флагмана хотя и стал немного меньше (6,67 дюйма), но зато получил более четкое разрешение 1260p, дисплей-водопад и частоту обновления 144 Гц.

Компания Tecno пока не раскрывает цены и информацию о целевых рынках, а также доступности смартфонов.