Это может привести к задержке запуска ноутбуков, поскольку производителям и компании Nvidia теперь необходимо провести дополнительные проверки.

Несмотря на то, что компания Nvidia заявила о лишь небольшой части её видеокарт RTX 50 на архитектуре Blackwell получивших отключенные блоки ROP (Render Output Units), проблема может выйти за рамки только ее настольных графических карт нового поколения. Heise.de и Hardwareluxx получили сообщения о некоторых моделях ноутбуков с видеокартами RTX, которые могли быть затронуты аналогичной проблемой.

В отличие от своих настольных аналогов, большинство этих дефектов в идеале должны быть обнаружены и устранены на заводе до их отправки. Но некоторые модели определенно могут ускользнуть от контролеров, и можно только надеяться, что у Nvidia есть надежный план по возврату для таких случаев.

Точно неизвестно, какие именно модели ноутбуков затронуты, но GeForce RTX 5090 и RTX 5080 кажутся наиболее возможными кандидатами, поскольку они используют тот же графический процессор GB203, что и в настольных RTX 5080 и 5070 Ti. Даже если все блоки ROP будут активны, у мобильных видеокарт RTX 50 есть и другие проблемы, с которыми нужно справиться. Например, недавнее землетрясение на Тайване предположительно уничтожило около 20 000 пластин, часть из которых может быть с графическими процессорами компании.

Точное количество, принадлежащих Nvidia чипов неизвестно, но низкая доступность карт RTX 5070 и поздний запуск моделей для ноутбуков серии RTX 50 позволяют предположить, что компания могла потерять часть запасов. Кроме того, в отчете DigiTimes говорится, что серия RTX 50 имеет некоторые проблемы с производительностью и драйверами.