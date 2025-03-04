Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Доступность видеокарт Radeon RX 9070 будет в 15 раз выше, чем RTX 5070
Сообщается, что AMD заранее побеспокоилась о высоких запасах своих видеокарт, чтобы запуск не был "бумажным"

 Видеокарты Radeon RX 9070 XT и RX 9070 должны поступить в продажу через два дня, и главной проблемой, волнующей пользователей, является их доступность. Поскольку NVIDIA не может удовлетворить спрос, поставляя достаточное количество графических процессоров серии RTX 50, все внимание приковано к линейке AMD RDNA 4. Если последние сообщения верны, то в ближайшие дни все мы, наконец, сможем получить достаточные поставки графических процессоров от AMD и ее партнеров.

 AMD с партнерами-производителями представили потребительские графические ускорители Radeon RX 9070 XT и RX 9070 несколько дней назад. Поскольку запуск продаж стартует 6 марта, то первая партия карт, скорее всего, уже поступила в розничные магазины в разных частях мира. По данным Hardware Canucks, поставки Radeon RX 9070 XT будут намного превосходить поставки RTX 5070 на момент запуска.

 В аккаунте Hardware Canucks подтверждается, что один из местных менеджеров по розничной торговле в Канаде подтвердил наличие большего количества карт Radeon RX 9070 XT, чем всех графических процессоров серии RTX 50 вместе взятых, которые они получили на данный момент. Хотя это и не раскрывает точное количество графических карт на складах, полученных этим конкретным розничным продавцом, это хороший показатель, учитывая, насколько низкими были поставки RTX 5090, RTX 5080 и RTX 5070 Ti.

 Более того, ожидается, что розничный продавец получит примерно в 15 раз больше графических процессоров RX 9070 XT при запуске по сравнению с RTX 5070, которая выходит на день раньше, 5 марта. Этот запуск может оказаться серьезным ударом для NVIDIA, если "зелёная" компания снова не сможет обеспечить магазины достаточным количеством графических карт, поскольку средняя ценовая категория (500-700 долларов) намного больше, чем сегмент высококлассных графических процессоров стоимостью более 1000 долларов.

 Хотя NVIDIA еще не отгрузила уже выпущенные RTX 5090, RTX 5080 и RTX 5070 Ti в достаточных количествах даже спустя месяц после запуска, AMD, по слухам, уже вышла в лидеры с первыми двумя графическими процессорами на архитектуре RDNA 4 по объемам поставок. Стоит иметь в виду, что это сообщение не обязательно будет соответствовать всему мировому рынку, и, вероятно, понадобится даже больше запасов графических процессоров, чем упоминалось, учитывая, что складские запасы графических карт предыдущего поколения быстро заканчиваются.

 Напомню, что AMD Radeon RX 9070 XT поступит в продажу по рекомендованной цене 599 долларов, а RX 9070 — по цене 549 долларов. По данным AMD, ожидается, что RX 9070 XT будет конкурировать с более дорогим графическим ускорителем RTX 5070 Ti, в то время как RX 9070 поборется с моделью RTX 5070.

#amd #nvidia #видеокарты #видеокарты нового поколения #rtx 5090 #rtx 50 #rtx 5080 #rtx 5070 ti #rx 9070 xt #rx 9070
Источник: wccftech.com
1
Показать комментарии (1)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Eurasiantimes: Эксперты сомневаются, что Россия разработала «уникальную» ракету
10
Эксперты рассказали, чем GTA 5 Enhanced лучше GTA 5 Legacy
10
Xiaomi выпустила смартфон Poco M7 5G по цене 115 долларов
1
Через Microsoft Copilot больше нельзя получить скрипты активации Windows 11
+
Google Chrome для Android переходит на полноэкранный режим в новом обновлении
3
В Эстонии из-за роста цен на электроэнергию приостановил работу крупнейший в стране завод
3
В XDA рассказали о 6 причинах не переживать о высокой температуре процессора
2
GTA 5 Enhanced будет весить в Steam на 22Gb меньше, чем GTA 5 Legacy
1
Доля геймеров, предпочитающих CPU от Intel, достигла почти 70%
27
В тесте ToyShop с трассировкой пути RX 9070 XT показала отставание от конкурента в качестве картинки
10
Строительство дублера самого длинного тоннеля России начнется в мае 2025 года
+
В России восстановят производство советского авиадвигателя ТВД-10Б
3
Windows 11 теперь показывает загрузку процессора по-новому
3
Игра «Star Wars Outlaws» бьёт рекорд онлайна в Steam, в основном, благодаря скидкам
1
Видеокарты AMD с RDNA 4 обеспечат значительные улучшения в кодировании и трассировке лучей
2
Иран стал поставлять Турции туркменский газ
+
Энтузиаст с помощью нейросетей снял трейлер Doom 2 в стиле 80-х
+
Ждёт ли фанатов Radeon RX 9070 разочарование, и есть ли у NVIDIA запас видеокарт GeForce RTX 5070
2
Генератор видео Sora появился в ChatGPT
+
ASUS выпускает новые BIOS для материнских плат AM5, улучшающие совместимость с чипами 9000X3D
+

Популярные статьи

МиГ-1.44 «МФИ» - самый амбициозный истребитель своего времени и первый самолёт 5-го поколения
13
На Международной космической станции сформировалась небольшая уникальная микробная экосистема
3
"Ущелье", "Молчаливое братство": краткий обзор двух новых фильмов (субъективное мнение)
3
Итоги гоночного уик-энда 1-2 марта
+
Большая подборка произведений, которая позволит вам познакомиться с жанром киберпанк
13
Робот-пылесос с влажной уборкой – сможет ли он полностью заменить ручную швабру
32
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5080 Suprim SOC
64
Подборка самых интересных в истории российского телевидения ночных программ
15
Мысли о современных документах, форматах бумаги и печати
16
ТОП 5 фактов про PlayStation 3, о которых не догадываются ПК-бояре
6

Сейчас обсуждают

Gamandril
17:55
А что такого в том что человек делает то что хочет? Хочет он себе фото альбом на полистать жене с подружками - сделал. И комп свободен и жена довольна. Хочет он почитать настоящую книгу - отпечатал ку...
Мысли о современных документах, форматах бумаги и печати
SekaZzZ34
17:55
На более старых сборках, это на АМ2 что ли? Или на пеньке 2 ядерном?😂 Все правильно, как и отказываются от поддержки 32 битных систем. Смысл в такие втыкать карту с 16гб, когда у тебя система с 4гб о...
Видеокарты AMD Radeon RX 9000 и более поздние будут официально поддерживать только режим UEFI
TeXtremeT
17:50
Потому что в 15 раз более ненужные.
Доступность видеокарт Radeon RX 9070 будет в 15 раз выше, чем RTX 5070
Roditch
17:50
Сомнительно, но окей. Но опять же я не могу джойстик в руках держать, а на клаве это проще. Условные: w a s d и на мыши забиндить кнопки. На джойстике это сделать невозможно для людей с ограниченными...
ТОП 5 фактов про PlayStation 3, о которых не догадываются ПК-бояре
sdfwer789
17:49
Только в Assassin's Creed:)
ТОП 5 фактов про PlayStation 3, о которых не догадываются ПК-бояре
[IRanPast]
17:48
У нвидии хот спот 200 градусов, в итоге они отключили мониторинг, и всём плевать
Высокая температура памяти может стать одним из недостатков AMD Radeon RX 9070 XT
FelsheR12345
17:43
72 кадра в контре = это не уважение к себе, да и к команде.
Доля геймеров, предпочитающих CPU от Intel, достигла почти 70%
FelsheR12345
17:37
Так ещё 775го сокета в разгонах куева туча у людей. Я давича жене такой на работу унес, как раз вместо вечно глючащего х2 4800+ в те-же времена был куплен. У нас в Новосибе вся скорая на кор2дуо сиди...
Доля геймеров, предпочитающих CPU от Intel, достигла почти 70%
Gamandril
17:31
Это сайт по разгону связанный с работой железа и обзор про железо. Если я объясняю что-то это требует определенных познаний в данной области. Поэтому, если я объяснил, а кто-то не понял, то это не мои...
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5080 Suprim SOC
Nvidia&Intel Hater
17:29
Ты в курсе что Длсс 4 это прорыв в мазне ? ой в качестве.Он лучше натива даже на производительности.Вульвыч с новым ником Антоха Х й ниже сказал,после 3 недель отсутствия по причине ежегодной диспансе...
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5080 Suprim SOC
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем