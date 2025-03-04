Сообщается, что AMD заранее побеспокоилась о высоких запасах своих видеокарт, чтобы запуск не был "бумажным"

Видеокарты Radeon RX 9070 XT и RX 9070 должны поступить в продажу через два дня, и главной проблемой, волнующей пользователей, является их доступность. Поскольку NVIDIA не может удовлетворить спрос, поставляя достаточное количество графических процессоров серии RTX 50, все внимание приковано к линейке AMD RDNA 4. Если последние сообщения верны, то в ближайшие дни все мы, наконец, сможем получить достаточные поставки графических процессоров от AMD и ее партнеров.

AMD с партнерами-производителями представили потребительские графические ускорители Radeon RX 9070 XT и RX 9070 несколько дней назад. Поскольку запуск продаж стартует 6 марта, то первая партия карт, скорее всего, уже поступила в розничные магазины в разных частях мира. По данным Hardware Canucks, поставки Radeon RX 9070 XT будут намного превосходить поставки RTX 5070 на момент запуска.

В аккаунте Hardware Canucks подтверждается, что один из местных менеджеров по розничной торговле в Канаде подтвердил наличие большего количества карт Radeon RX 9070 XT, чем всех графических процессоров серии RTX 50 вместе взятых, которые они получили на данный момент. Хотя это и не раскрывает точное количество графических карт на складах, полученных этим конкретным розничным продавцом, это хороший показатель, учитывая, насколько низкими были поставки RTX 5090, RTX 5080 и RTX 5070 Ti.

Более того, ожидается, что розничный продавец получит примерно в 15 раз больше графических процессоров RX 9070 XT при запуске по сравнению с RTX 5070, которая выходит на день раньше, 5 марта. Этот запуск может оказаться серьезным ударом для NVIDIA, если "зелёная" компания снова не сможет обеспечить магазины достаточным количеством графических карт, поскольку средняя ценовая категория (500-700 долларов) намного больше, чем сегмент высококлассных графических процессоров стоимостью более 1000 долларов.

Хотя NVIDIA еще не отгрузила уже выпущенные RTX 5090, RTX 5080 и RTX 5070 Ti в достаточных количествах даже спустя месяц после запуска, AMD, по слухам, уже вышла в лидеры с первыми двумя графическими процессорами на архитектуре RDNA 4 по объемам поставок. Стоит иметь в виду, что это сообщение не обязательно будет соответствовать всему мировому рынку, и, вероятно, понадобится даже больше запасов графических процессоров, чем упоминалось, учитывая, что складские запасы графических карт предыдущего поколения быстро заканчиваются.

Напомню, что AMD Radeon RX 9070 XT поступит в продажу по рекомендованной цене 599 долларов, а RX 9070 — по цене 549 долларов. По данным AMD, ожидается, что RX 9070 XT будет конкурировать с более дорогим графическим ускорителем RTX 5070 Ti, в то время как RX 9070 поборется с моделью RTX 5070.