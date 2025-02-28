Производитель готовых ПК будет проверять каждую модель RTX 50 на соответствие спецификациям перед отправкой компьютеров клиентам

Компания CyberPowerPC запустила новую программу, чтобы гарантировать, что каждая из карт RTX 50, установленных в её компьютеры и отправленная клиентам, соответствует всем заявленным производителем спецификациям.

NVIDIA подвергается серьезной критике за проблемы с запуском RTX 50, выразившиеся в уменьшенном количестве ROP, на которое многие совершенно не обращали должного внимания. Однако одной из 0,5% поставленных карт посчастливилось попасть в лабораторию TechPowerUP, которая также использует собственное программное обеспечение GPU-Z, сумевшее заметить неправильные характеристики видеокарт. Возможно, если бы не это, NVIDIA не пришлось бы дважды делать заявление, признавая, что имел место производственный дефект. В любом случае, тем немногим покупателям, кого затронула проблема, нужно самим её решать. На данный момент не существует простого инструмента, чтобы проверить, уменьшено ли количество ROP на карте, или какой-либо программы замены. Геймерам необходимо связаться с производителем своей видеокарты и попросить замену. Если повезет, производитель быстро предоставит замену, но так как также существует проблема с доступностью видеокарт и их сейчас практически все можно приобрести только по предзаказу, то ожидание может затянуться.

Но приобретая видеокарты в составе готовых ПК у компании CyberPowerPC покупатель может быть уверен, что получит полноценную графическую карту GeForce RTX 5090, RTX 5080 или RTX 5070 Ti с правильным количеством ROP.

Компания CyberPowerPC не хочет участвовать в RMA из-за такой проблемы, о которой NVIDIA должна позаботиться сама, поэтому она следит за тем, чтобы все поставляемые ей карты RTX 50 имели правильное количество ROP. Конечно, это может не относиться к уже отправленным клиентам картам, но дополнительной проверки при запуске GPU-Z должно быть достаточно, чтобы решить эту проблему.