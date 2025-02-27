Известный инсайдер сообщает, что в линейке Honor GT ожидается прибавление в виде Honor GT Pro по доступной цене.

Компания Honor представила доступный суббфлагманский смартфон Honor GT на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 3 в конце прошлого года. Похоже, что теперь компания решила расширить свой ассортимент выпустив второй смартфон в линейке под названием Honor GT Pro. Известный инсайдер Digital Chat Station поделился предполагаемыми основными характеристиками этого будущего устройства.

Согласно сообщению Digital Chat Station, Honor GT Pro, по-видимому, будет доступным телефоном на базе флагманской однокристальной системы Snapdragon 8 Elite. Если это правда, то новое устройство будет конкурировать с такими грандами рынка, как Redmi K80 Pro и Realme GT 7 Pro. Digital Chat Station добавляет, что устройство будет оснащено аккумулятором емкостью не менее 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Это будет серьезным шагом вперед по сравнению с аккумулятором емкостью 5300 мАч, установленным в оригинальном Honor GT.

В сообщении также говорится, что Honor GT Pro может получить 6,78-дюймовый плоский дисплей разрешением 1,5K со встроенным 3D-ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, который должен обеспечить надежную и быструю разблокировку устройства по сравнению с оптическим датчиком. Инсайдер не поделился подробностями о системе камер, но в отчете упоминается, что новинка, как ожидается, будет иметь основной датчик на 50 МП.

О сроках запуска также пока ничего не сообщается. Однако GT Pro может официально дебютировать после выхода серии Honor 400, которая, как предполагается, будет представлена в мае. Digital Chat Station не предоставил никаких конкретных подробностей и о цене, но оригинальный Honor GT был запущен по цене 2199 юаней или около 303 долларов США. Учитывая, что вариант Pro, как сообщается, будет оснащен чипсетом Snapdragon 8 Elite, то его цена может составить около 4000 юаней, что составляет около 550 долларов.