Также бренд PowerColor запланировал к выходу белую модель RX 9070 XT Red Devil.

Источник в компании TUL, выпускающей продукцию под брендом PowerColor, сообщил о будущих разработках графических процессоров. Ранее на этой неделе PowerColor выпустила свои видеокарты Radeon RX 7650 GRE, которые изначально предназначены исключительно для китайского рынка. Как сообщалось, компания представила только один дизайн видеокарты, который относится к линейке Hellhound, заимствованной из существующей серии Radeon RX 7600. Однако небольшим сюрпризом стало, что компания решила добавить новый дизайн карты к моделям RX 7650 GRE, в частности, из серии Reaper.

Стоит отметить, что серия Reaper является новой для бренда и станет дебютной в линейке Radeon RX 9070. Это совершенно новый дизайн, который, по-видимому, должен заменить серию Fighter, являвшимся самым бюджетным вариантом в ассортименте PowerColor. Другими словами, ожидается, что карты Reaper будут стоить дешевле, чем модели Hellhound и Red Devil. Модель RX 7650 GRE Hellhound стоила немного дороже рекомендованной розничной цены в Китае, поэтому теперь компания также собирается выпустить версию Reaper, как в черном, так и в белом цвете.

Кроме того, стало известно, что PowerColor рассматривает возможность выпуска своего первого графического ускорителя Red Devil Spectral White на базе Radeon RX 9070 XT. Планы пока неясны, но видеокарта должна появиться вместе с Hellhound Spectral White, также в серии RX 9070. Эти карты должны иметь те же характеристики, только другой цвет, включая: белый кожух, красные индикаторы, измененные на синие и фиолетовые, и, возможно, также белую печатную плату.