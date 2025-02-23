Смартфон получит флагманские камеры и максимальные возможности при ночной съемке

Oppo, по сообщениям, готовится к запуску смартфона Find X8 Ultra в марте в Китае. Подкрепляя ожидания, менеджер по продукции серии Find Чжоу Ибао недавно поделился постом на Weibo, в котором подчеркнул исключительные возможности Find X8 Ultra для съемки при слабом освещении.

В то же время устройство получило сертификацию радиосвязи в Китае, что указывает на его неизбежный запуск. Кроме того, появились живые изображения смартфона, что, по-видимому, являющегося моделью Find X8 Ultra, предлагающей первый взгляд на его дизайн.

По словам Чжоу Ибао, ночную фотографию часто считают вершиной мобильной съемки. Он отметил, что с Find X6 Pro компания Oppo добилась значительных успехов в этой области, включив большой датчик для получения более четких ночных снимков. Однако достижение максимального опыта в ночной фотографии зависит не только от резкости, а также от передачи ярких, реалистичных цветов, особенно при съемке людей.

Во флагманском Find X8 Ultra компания Oppo сделала очередной шаг в плане ночной съемки. Новый объектив позволит значительно улучшить светосилу, а совершенно новая аппаратная функция обеспечит более точную цветопередачу в условиях слабого освещения. Согласно сообщениям, новый X8 Ultra будет иметь 50-мегапиксельную основную камеру с датчиком Sony LYT-900, 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив на базе Sony IMX882, 50-мегапиксельную телефотокамеру с Sony IMX906 и 3-кратным оптическим зумом, а также 50-мегапиксельную перископическую телефотокамеру с датчиком Sony IMX882 и 6-кратным оптическим увеличением.

Изображения, представленные выше, являются предполагаемыми живыми снимками Oppo Find X8 Ultra. В сообщениях утверждается, что это единственный телефон под маркой Ultra, оснащенный плоским дисплеем по сравнению с конкурентами, такими как Xiaomi 15 Ultra и Vivo X200 Utlra, которые, как ожидается, будут оснащены экраном с изгибом.

Модуль камеры на другом изображении демонстрирует характерный круглый дизайн с интересной двухцветной отделкой. Полированное серебристое внешнее кольцо создает многослойный эффект, усиливая его премиальную эстетику. В нем размещена одна камера, которая, по-видимому, является объективом с 6-кратным перископическим зумом, в то время как темная секция ниже включает основную камеру, 3-кратную камеру и сверхширокий объектив, расположенный внизу. Светодиодная вспышка расположена около верхнего левого угла устройства. Общий дизайн показывает футуристическую привлекательность, намекая на расширенные возможности камеры. Утечка изображения совпадает с недавней утечкой схемы модуля задней камеры телефона.

Устройство, показанное выше, по-видимому, является прототипом, что объясняет, почему указанные на нем характеристики могут быть неточными. Однако номер модели PKJ110 действительно связан с телефоном X8 Ultra. Номер модели PKJ110 получил радиосертификацию в Китае. Кроме того, вариант смартфона со спутниковой связью, имеет номер модели PKU110.