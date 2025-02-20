Обзоры процессоров AMD Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 9 9900X3D станут доступны на день раньше

Ровно через три недели AMD снимет эмбарго на 12- и 16-ядерные процессоры Ryzen с технологией 3D V-Cache и архитектурой Zen 5. Этот запуск станет следующим этапом после выпуска 8-ядерного процессора Ryzen 9800X3D в ноябре. Ryzen 9800X3D по цене 479 долларов стал очень успешным запуском, и его доступность начала стабилизироваться только в текущем месяце.

AMD обещает, что Ryzen 9 9950X3D станет самым быстрым 16-ядерным процессором для игр. Хорошая новость в том, что мы скоро узнаем, правда ли это, учитывая, что снятие запрета на обзоры теперь, как сообщается, назначено на 11 марта, согласно информации Golden Pig Upgrade.

Портал Videocardz.com получили подтверждение, что дата запуска также определена, и неудивительно, что это произойдет на следующий день, 12 марта:

Запуск AMD Ryzen 9 9000X3D:

• 11 марта: Обзоры;

• 12 марта: Запуск.

Intel Core Ultra 200HX

• 12 марта: Обзоры;

• ?: Запуск.

Утечка от Golden Pig также показывает, что Intel снимет эмбарго на свои процессоры Core Ultra 200HX Arrow Lake 12 марта. Если это действительно так, то можно быть почти уверенными, что запуск Ryzen 9 9950X3D/9900X3D может затмить Intel.

Стоит добавить, что запуск процессоров Ryzen 9 99x0X3D запланирован менее чем через неделю после серии Radeon RX 9070. Возможно, AMD готовит новый комплект, и те, кто думает об обновлениях своих систем, получат хорошую комбинацию из аппаратных средств компании AMD.

Производитель пока не подтвердил цены на эти процессоры. Однако Newegg уже выставил эти модели по цене 699 и 599 долларов соответственно за 16- и 12-ядерные варианты.