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Apple представила iPhone 16e по цене от 600 долларов
Теперь это самый доступный iPhone на рынке, который стал наследником модели iPhone SE 3

 Apple представила переработанную версию своего iPhone начального уровня, которая также отличается новым названием. iPhone 16e имеет дизайн с плоскими краями, который Apple вновь представила в iPhone 12, и поставляется с современными аппаратными и программными возможностями.

 Последняя модель Apple оснащена 6,1-дюймовым дисплеем Super Retina XDR OLED (2532 x 1170 пикселей, 460 PPI) с HDR, работает на чипе A18 с шестью ядрами ЦП (два ядра производительности / четыре ядра эффективности) и четырьмя графическими, а также 16-ядерным нейронным движком, сопряженными со 128, 256 или 512 ГБ встроенной памяти. Для сравнения можно отметить, что чип A18 в стандартном iPhone 16 имеет пять ядер ГП, а все остальное практически идентично.

 iPhone 16e немного меньше и легче iPhone 16, с размерами 146,7 мм (В) x 71,5 мм (Ш) x 7,80 мм (Г) против 147,6 мм (В) x 71,6 мм (Ш) x 7,80 мм (Г) у оригинального iPhone 16. Новинка на три грамма легче базового iPhone 16 и предлагается в матово-белом и черном цветах на выбор.

 iPhone 16e является первым iPhone, оснащенным долгожданным сотовым модемом собственной разработки Apple C1. По словам компании, это самый энергоэффективный модем, когда-либо представленный в iPhone.

 На задней панели пользователи найдут одиночную 48-мегапиксельную камеру с 26-миллиметровым объективом с диафрагмой f/1.6 и оптической стабилизацией изображения. Фронтальная камера TrueDepth включает 12-мегапиксельный датчик с диафрагмой f/1.9 и автофокусом, который также обеспечивает функцию Face ID для разблокировки телефона, аутентификации покупок, входа в приложения и сервисы и многого другого.

 Как и iPhone 16, новый 16e имеет рейтинг защиты IP68 от пыли и воды, а также включает настраиваемую кнопку действия, которую можно запрограммировать на выполнение различных функций, таких как открытие приложения камеры, активация фонарика, запуск ярлыков или использование в качестве глушителя звонка.

 Беспроводная зарядка входит в стандартную комплектацию в дополнение к подключению через USB-C. Срок автономной работы батареи оценивается в 26 часов при локальном воспроизведении видео или 21 час при потоковой передаче. Покупатели нового смартфона также получат преимущества спутниковых служб, включая экстренный вызов SOS, Find My через спутник и помощь на дороге. С последней версией iOS 18 пользователи также могут воспользоваться всеми преимуществами Apple Intelligence, такими как ChatGPT в Writing Tools и Siri, а также созданием графики в Image Playground и Genmoji.

 Предварительные заказы на новый iPhone 16e начнутся 21 февраля, а общедоступным смартфон станет через неделю, 28 февраля. Цены начинаются с 599 долларов, что намного выше, чем 429,99 долларов, по которым iPhone SE 3 был выпущен в марте 2022 года. Конечно, пользователь получает более мощное и функциональное устройство, но оправдывает ли это дополнительные 170 долларов, предстоит выяснить после релиза

 Также стоит отметить, что Apple прекратила выпуск нескольких недорогих телефонов с выпуском iPhone 16e, включая iPhone 14 (от 599 долларов), iPhone 14 Plus (от 699 долларов) и iPhone SE 3. Базовая цена iPhone 16 начинается с 799 долларов. На данный момент самым дешевым iPhone становится именно модель 16e.

#смартфоны #apple #iphone #iphone 16 #смартфоны apple #iphone 16e #iphone se 3 #iphone se3 #apple a18
Источник: techspot.com
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