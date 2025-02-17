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Intel готовится к конкуренции с AMD на рынке портативных игровых консолей
Компания Intel хочет составить конкуренцию AMD и готовит для этих целей процессоры Panther Lake-H

 Компания AMD прочно зарекомендовала себя как ведущий производитель чипсетов для портативных игровых ПК, устанавливаемых на такие популярные устройства, как Steam Deck, Asus ROG Ally X и Lenovo Legion Go. На выставке CES 2025 компания AMD еще больше укрепила свои позиции, представив новые чипы, специально разработанные для портативных игровых устройств следующего поколения, включая чипсеты Ryzen Z2, Z2 Go и Z2 Extreme. Однако похоже, что Intel хочет предпринять попутку оспорить это доминирование.

 Роберт Халлок, вице-президент и генеральный менеджер Intel по клиентскому ИИ и техническому маркетингу, недавно рассказал о возобновлении внимания компании к рынку портативных игровых ПК в эксклюзивном интервью журналу Laptop Magazine. «Intel усиливает свои кадры для поддержки независимых поставщиков игрового ПО, которые хотят заниматься портативными устройствами», — сказал Халлок.

 Эта поддержка выходит за рамки простого предоставления оборудования. Intel внедряет внутренние программы, чтобы помочь производителям оптимизировать производительность портативных устройств. Компания также собрала команду специалистов по портативным устройствам для оказания дополнительной поддержки инженерам и разработчикам программного обеспечения.

 Ключевым аспектом стратегии Intel является предоставление разработчикам игр раннего доступа к мобильному игровому оборудованию. Многие разработчики игр, как правило, ориентируются только на то, что у них есть в наличие или в лабораториях контроля качества, отметил Халлок. Чтобы решить эту проблему, Intel планирует предоставить разработчикам прототипы устройств и комплекты для разработки, предшествующие запуску линейки Panther Lake.

 На выставке CES 2025 Intel продемонстрировала ряд будущих продуктов с использованием своих чипсетов, включая MSI Claw 8 AI+ и карманные компьютеры Tencent Sunday Dragon 3D. Однако Халлок отметил, что некоторые неназванные устройства на выставке работали на новейшей однокристальной системе Arrow Lake-H от Intel.

 Халлок отметил, что линейка Arrow Lake-H обеспечивает графическую производительность, сопоставимую с Lunar Lake, и что некоторые из этих карманных устройств теперь работают на мощности до 30 Вт. Он также подчеркнул, что Arrow Lake хорошо подходит для игрового карманного форм-фактора.

 Планы Intel выходят за рамки Arrow Lake и Lunar Lake, поскольку компания уже готовится к выпуску мобильных чипов следующего поколения под кодовым названием Panther Lake. В отличие от Lunar Lake, в котором используется встроенная память, Panther Lake обеспечит большую возможность настройки систем.

 Эта функция приветствуется производителями портативных устройств, поскольку они могут на самостоятельно выбирать необходимый объем ОЗУ в своих игровых устройствах. В то же время Intel предлагает другие технологии, которые могут компенсировать отказ от встроенной памяти, что экономит энергию.

 В качестве дополнительной части усилий по продвижению Intel на рынок портативных игр, компания активно ищет партнерства с разработчиками для оптимизации программного обеспечения для портативных устройств. Халлок направил открытое приглашение разработчикам, сказав следующее: «Если есть разработчик игр, который в конечном итоге наткнется на эту статью, и думает о портативных устройствах, напишите нам по электронной почте. Мы с удовольствием поработаем с вами и поможем оптимизировать ваше программное обеспечение для портативных устройств».

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Источник: techspot.com
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