Предполагается, что новые чипы будут производиться на собственных производственных линиях Intel

Один из самых надежных инсайдеров Intel, Raichu, недавно сообщил, что следующее поколение графических процессоров Arc от Intel может использовать архитектуру, отличную от ранее предполагавшейся. Вместо Xe3 архитектура может получить название Xe3P.

Это не первый раз, когда упоминается архитектура Intel Xe3P. Она появилась в профиле LinkedIn одного из инженеров Intel, который, как недавно выяснилось, работает над Xe3+, Xe3 и Xe3P. Это может подтвердить, что архитектуры разрабатывались параллельно друг другу, а не в качестве замены друг друга.

По словам Raichu, графические процессоры на архитектуре Xe3P могут производиться внутри компании на собственных фабриках Intel. Это было бы серьезным сдвигом, учитывая, что чипы для Arc Alchemist и Arc Battlemage производились на TSMC.

Выход графических процессоров Intel Celestial в ближайшее время не ожидается. Компания только недавно выпустила свои графические процессоры Arc Battlemage для настольных ПК, и многие задаются вопросом, есть ли планы у компании по выводу на рынок высокопроизводительного графического процессора Battlemage под кодовым названием BGM-G31.

Возможно, следующим обновлением станет архитектура Celestial, и если она действительно будет произведена на фабриках Intel, это даст компании больше контроля над графиком производства, но также влечет за собой риски с задержками, которыми, к сожалению, славится Intel.