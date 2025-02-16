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Видеокарты RX 9070 XT могут использовать интерфейс PCIe 5.0
Видеокарта PowerColor RX 9070 XT Red Devil Limited Edition появилась в MicroCenter с упоминанием об интерфейсе PCIe 5.0

 Может ли это положить конец спору о том, будет ли серия Radeon RX 9070 поддерживать новейший стандарт PCI Express? Возможно. Пока нет никаких признаков того, что новые карты на архитектуре RDNA4 не поддерживают новейшую версию интерфейса, уже поддерживаемую серией NVIDIA GeForce RTX 50 и также исключенную графическими процессорами Intel Arc Battlemage. Интересно, что китайская компания Moore Threads, видеокарты которой не блещут производительностью, также поддерживает новейший интерфейс PCI Express 5.0.

 Видеокарта PowerColor Radeon RX 9070 XT Red Devil Limited Edition — это специальная версия, поставляющаяся в другой упаковке (на фото выше) и включает в себя приятные мелочи, которые пока еще не раскрывались (обычно это держатель VGA, коврик для мыши, иногда крышка задней панели). По сути, это специальная модель, которую часто можно увидеть в обзорах, но она не так популярна среди геймеров из-за ее более высокой цены.

 Карта теперь появилась на сайте MicroCenter, хотя на странице видеокарты нет никаких спецификаций, кроме тех, что можно видеть в названии. Подтверждено наличие 16 ГБ памяти и спецификации PCle 5.0:

 Тот факт, что серия RX 9070 может поддерживать спецификации PCIe 5.0, не должен удивлять публику, хотя в некоторых ранних сведениях упоминается интерфейс PCIe 4.0, отсюда и очевидная путаница. Спецификации RX 9070, полученные порталом Videocardz.com от источника в PowerColor, подтверждают, что это действительно карты, поддерживающие PCIe 5.0, и если посмотреть на слот PCIe, то он также соответствует внешнему виду стандарта 5.0, схожему с серией NVIDIA RTX 50.

 Стоит отметить, что в недавно просочившейся упаковке графического ускорителя Red Devil не упоминались никакие спецификации PCIe, так что, возможно, это еще не было раскрыто, когда упаковка была напечатана (конец декабря/начало января).

 Бренд PowerColor собирается официально объявить о своих графических картах Red Devil на базе RDNA4 28 февраля, а в продажу эти карты должны поступить 6 марта.

#amd #nvidia #видеокарты #видеокарты нового поколения #видеокарты amd #powercolor #pcie 5.0 #rx 9070 xt #rdna4 #rx 9070
Источник: videocardz.com
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