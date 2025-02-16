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Huawei представила маршрутизатор AX1 ценой 18 долларов
Huawei AX1 имеет двухдиапазонный Wi-Fi 5, скорость до 1167 Мбит/с и четыре гигабитных порта

 Компания Huawei выпустила свой новейший маршрутизатор начального уровня Huawei Router AX1. Он обеспечивает надежную производительность и поддерживает интерфейс Wi-Fi 5 за небольшую сумму в 129 юаней (18 долларов США).

 Huawei Router AX1 поддерживает как диапазоны частот 2,4 ГГц, так и 5 ГГц, обеспечивая общую теоретическую скорость до 1167 Мбит/с. Диапазон 2,4 ГГц обеспечивает скорость до 300 Мбит/с и оптимизирован для расширенного покрытия и лучшего проникновения сквозь стены, в то время как диапазон 5 ГГц достигает скорости до 867 Мбит/с, обеспечивая меньшую задержку и более высокую пропускную способность для таких задач, как онлайн-игры и потоковая передача видео в высоком качестве. Маршрутизатор также оснащен интеллектуальным двухдиапазонным переключением, что позволяет устройствам автоматически подключаться к оптимальному диапазону.

 Huawei оснастила модель AX1 четырьмя портами Gigabit Ethernet, которые поддерживают автоматическую адаптацию WAN/LAN. Это устраняет необходимость вручную назначать порты WAN и LAN во время настройки, обеспечивая удобство работы по принципу plug-and-play. Высокочастотные антенны маршрутизатора разработаны для повышения стабильности сигнала при минимизации помех внутри канала, обеспечивая более надежное соединение в нескольких комнатах.

 Huawei AX1 работает на базе HarmonyOS, что обеспечивает бесперебойное взаимодействие с другими интеллектуальными устройствами Huawei. Пользователи могут управлять маршрутизатором через приложение Huawei Smart Life, которое обеспечивает мониторинг сети в реальном времени, устранение неполадок с подключением и карты Wi-Fi для визуализации покрытия сигнала. Приложение также предлагает рекомендации по оптимизации для повышения производительности сети.

 Для домашнего использования маршрутизатор включает функции родительского контроля, позволяющие пользователям устанавливать расписания доступа в Интернет и ограничивать возможность подключения к определенным веб-сайтам. Он также имеет гостевой Wi-Fi, создавая отдельную сеть для посетителей, не раскрывая основной пароль Wi-Fi, тем самым повышая безопасность.

 На данный момент маршрутизатор продается только в Китае, а его выход на международный рынок остается под вопросом.

#huawei #wi-fi #маршрутизатор #маршрутизаторы #wi-fi 5 #huawei ax1
Источник: gizmochina.com
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Waramagedon
01:27
А в какой стране нет коррупции? Список стран можно?
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Waramagedon
01:26
Дурачок, кто не кормит свою армию, тот кормит чужую. Ваша Украина в долгах на 200 лет вперёд. Подумай над этим. Твоих не родившихся детей уже продали.
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01:23
Дятло, ты даже имя свое не можешь правильно написать, куда тебе обсуждать Орбана? Орбан он правитель Венгрии, а ты мясо для ВСУ.
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