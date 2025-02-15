Выпуск может быть омрачен лишь уменьшенной батареей в Xiaomi 15 Ultra и более высокими ценами, чем в Китае

Компания Xiaomi официально подтвердила свои планы по запуску серии Xiaomi 15 на глобальный рынок. Компания выпустила Xiaomi 15 в Китае в прошлом году и собирается вскоре вывести его, и флагманскую модель Xiaomi 15 Ultra на мировой рынок.

Как сообщается на официальной странице Xiaomi в сети X* (запрещена на территории России), серия Xiaomi 15 должна дебютировать по всему миру 2 марта. Как и предыдущие модели серии, Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Ultra будут представлены на мероприятии MWC в Барселоне, а тизерное изображение с подписью «Увидимся на вершине» подтверждает высокие цели Xiaomi для Xiaomi 15 Ultra.

Xiaomi 15 Ultra будет выпущен с впечатляющей системой камер, в центре внимания которой станет новый датчик разрешением 200 МП под 4,3-кратным перископическим объективом. Генеральный директор компании Лэй Цзюнь недавно поделился примером изображения, снятого этой камерой, демонстрирующим ее выдающиеся характеристики при слабом освещении.

Хотя камеры флагмана могут быть великолепными, слухи указывают на то, что он может разочаровать в плане батареи. По крайней мере, в глобальной версии. Предположительно, глобальная модель Xiaomi 15 Ultra будет оснащена батареей меньшей емкости, чем китайский вариант. Новые утечки указывают на батарею емкостью 5410 мАч для глобальной модели. Это может разочаровать потенциальных покупателей, но многие глобальные версии других смартфонов, например, Poco X7 Pro, Vivo X200 Pro и Honor Magic 7 Pro пошли по такому же пути.