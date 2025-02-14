Карты отличаются только разными тактовыми частотами в игровом и Boost режимах

На прошлой неделе компания AMD совместно с партнерами представила эксклюзивные модели видеокарт Radeon RX 7650 GRE, предназначенные для китайского рынка. Первоначально реклама вызвала большой интерес, и было опубликовано множество рекламных изображений. Однако только некоторые производители сообщили подробные спецификации графических процессоров.

В прошедший вторник, 11 февраля, компания AMD раскрыла новую документацию, вносящую разъяснение по поводу обновленной терминологии. Теперь аббревиатура GRE означает «Great Radeon Edition», а не «Golden Rabbit Edition», как было раньше, когда только появилась эта линейка.

В день официального запуска ASRock China представила свою видеокарту Radeon RX 7650 GRE Challenger 8 GB OC Edition, основанную на графическом процессоре Navi 33. Страница продукта появилась на официальном сайте компании, где была представлена вся необходимая техническая информация.

Видеокарта оснащена 8 ГБ памяти GDDR6, 2048 потоковыми процессорами, имеет игровую тактовую частоту 2539 МГц и способна разгоняться до 2810 МГц. В официальном магазине ASRock цена на эту модель составляет 2049 юаней, что эквивалентно примерно 281 доллару США.

Еще одна модель, ASRock Radeon RX 7650 GRE Challenger OC+ Edition, появилась в сети, и ее официальная страница продукта выглядит почти идентично выше указанной модели. "+" в названии обозначает ключевые различия в заводских настройках игровой частоты и частоты разгона. В версии без "+" в названии частоты составляют 2400 МГц и 2725 МГц.

Интересно, что обе страницы продукта содержат одну и ту же ошибку: в разделе «основные характеристики» упоминается несуществующая модель графического процессора AMD Radeon RX 7600 GRE.

Графический процессор Radeon RX 7650 GRE, вероятно, представляет собой слегка усовершенствованный вариант стандартного графического ускорителя Radeon RX 7600 на базе Navi 33 XL, который имеет те же 8 ГБ памяти.



