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Motorola Razr 60 Ultra на первых рендерах имеет минимальные визуальные отличия от предшественника
Складной Razr 60 Ultra по-прежнему будет оснащен 6,9-дюймовым основным дисплеем, а одна из конфигураций получит 12 ГБ оперативной памяти.

 Выход преемника популярного складного смартфона Motorola Razr 50 Ultra уже не за горами. Флагманский складной смартфон Motorola следующего поколения уже прошел тестирование на платформе Geekbench и показал улучшение многоядерной производительности на 73,5% по сравнению с Razr 50 Ultra благодаря новому чипсету Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

 Портал Android Headlines опубликовал новые рендеры, которые, по-видимому, демонстрируют дизайн предполагаемого Razr 60 Ultra или Razr Ultra 2025. Согласно этим изображениям, Motorola вносит лишь небольшие изменения в дизайн устройства. Смартфон по-прежнему имеет большой 4-дюймовый дополнительный дисплей с двумя камерами и светодиодной вспышкой. Рамка остается слегка закругленной, а кнопка питания со встроенным сканером отпечатков пальцев расположена на правой стороне, чуть ниже кнопок регулировки громкости.

 На левой стороне есть новый вырез, который, возможно, может служить отверстием для динамика. Более того, по крайней мере один вариант оформления предположительно будет иметь искусственную кожу на задней панели. Сообщается, что складной Razr 60 Ultra по-прежнему будет оснащен 6,9-дюймовым основным дисплеем, а одна из конфигураций нового смартфона получит 12 ГБ оперативной памяти.

 Учитывая, что Razr 50 Ultra был выпущен в июне 2024 года, может пройти еще несколько месяцев, прежде чем Razr 60 Ultra будет официально представлен и поступит в продажу. До тех пор информация относительно других технических характеристик, которые Motorola планирует применить в новинке могут оставаться неизвестными.

 Напомню, что текущий Razr 50 Ultra оснащен 50-мегапиксельной основной камерой с 1/1,95-дюймовым сенсором, 50-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 32-мегапиксельной фронтальной камерой. Он также имеет AMOLED-дисплей с частотой обновления 165 Гц, максимальную яркость 3000 кд/м2 и аккумулятор емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 45 Вт.

#смартфоны #motorola #смартфоны motorola #motorola razr 50 ultra #razr 50 ultra #motorola razr 60 ultra #razr 60 ultra
Источник: notebookcheck.net
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