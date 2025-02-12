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goldas
MSI RTX 5070 Ti Gaming TRIO OC PLUS появилась в магазине Австрии по цене на 30% выше рекомендованной
MediaMarkt предлагает приобрести новинку за невероятные для данного сегмента 1169 евро.

 Видеокарта MSI с длинным названием RTX 5070 Ti GAMING TRIO OC PLUS появилась на австрийском сайте MediaMarkt. Этот крупный европейский розничный продавец бытовой электроники одним из первых разместил у себя еще не выпущенную видеокарту вместе с ее ценой.

 По заявлению розничного продавца, карта будет стоить 1169 евро, что примерно на 32% больше рекомендованной розничной цены для Германии и, предположительно, Австрии, где НДС составляет 20% вместо немецких 19%. Серия GAMING TRIO является более дорогой в модельном ряду компании MSI по сравнению с VENTUS или SHADOW, которые представляют собой варианты начального уровня. Первая также является серией, которую MSI обычно использует для своих моделей по рекомендованной розничной цене. MediaMarkt подтвердил, что карта будет выпущена 20 февраля, как ранее заявляло представительство MSI France, хотя с тех пор эта страница исчезла из публичного доступа.

 Сегодня NVIDIA объявила, что ноутбуки на базе линейки RTX 50 станут доступны для предзаказа 25 февраля. Однако непонятно, почему компания также не объявила дату запуска RTX 5070 Ti, хотя это имело бы смысл. Судя по всему, образцы для обзоров уже должны находиться на руках рецензентов, так что это только вопрос времени, когда начнут появляться первые утечки об игровых возможностях RTX 5070 Ti.

 Многие предполагают, что RTX 5070 Ti может стать первой настоящей картой Blackwell, достойной покупки. Однако у нее есть один серьезный недостаток, а именно нет эталонного дизайна NVIDIA Founders Edition, а значит, получить эту карту по официальной рекомендованной розничной цене будет еще сложнее, чем старшие модели. Остается надеяться, что NVIDIA извлекла урок из своей ошибки с "бумажным" запуском RTX 5090 и RTX 5080, из-за которой игроки стояли в очередях неделями, по крайней мере, в розничных магазинах, чтобы получить желанную видеокарту нового поколения.

#nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #rtx 5090 #rtx 50 #rtx 5080 #rtx 5070 ti
Источник: videocardz.com
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