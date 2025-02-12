Ранее засветившаяся в сети видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 16 ГБ признана подделкой

Согласно ранним сообщениям, датируемым началом февраля, ожидается, что видеокарты GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti от компании NVIDIA выйдут на рынок уже в следующем месяце. В сеть просочилась очень интересная техническая информация, в которой инсайдеры полагают, что оба ускорителя среднего уровня нового поколения будут использовать графический процессор NVIDIA GB206 "Blackwell". Также ходят слухи о предполагаемых конфигурациях памяти грядущих видеокарт. Некоторые онлайн-издания указывают на то, что производитель готовит варианты как с 8, так и с 16 ГБ видеопамяти стандарта GDDR7 на 128-битной шине. В нормативных документах указаны две разные конфигурации памяти для модели GeForce RTX 5060 Ti, но некоторые отраслевые аналитики настаивают, что младший представитель линейки - GeForce RTX 5060 будет иметь только одну конфигурацию с 8 ГБ памяти.

Интересно, что ранее в сети TikTok всплыл вариант видеокарты ZOTAC GeForce RTX 5060 16 ГБ Trinity OC White Edition, однако, после анализа эксперты заявили, что материал об этой модели содержал следы подделки. Отчет BenchLife.info указал на заметное несоответствие на розничной упаковке видеокарты. Так, надпись DLSS 3 не должна появляться на коробке серии GeForce RTX 50, поскольку новая архитектура графических процессоров Blackwell ориентирована на использование новой версии DLSS 4. В своём сообщении на сайте BenchLife.info, авторы приводят убедительные доказательства того, что дизайн коробки ZOTAC RTX 4070 Ti SUPER Trinity OC White Edition был использован повторно в видео на TikTok. Другой известный инсайдер, MEGAsizeGPU, также выступил с заявлением, что это всего лишь обман. По его словам, не существует планов по выпуску GeForce RTX 5060 с 16 ГБ памяти, а изображение коробки представляет собой отредактированный вариант коробки ZOTAC предыдущего поколения. В заключение своего сообщения, BenchLife подчёркивает, что NVIDIA не отправляла своим партнёрам по производству видеокарт шаблон коробки GeForce RTX 5060.



