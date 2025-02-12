Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
NVIDIA GeForce RTX 5060 не получит 16 ГБ памяти
Ранее засветившаяся в сети видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5060 16 ГБ признана подделкой

 Согласно ранним сообщениям, датируемым началом февраля, ожидается, что видеокарты GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti от компании NVIDIA выйдут на рынок уже в следующем месяце. В сеть просочилась очень интересная техническая информация, в которой инсайдеры полагают, что оба ускорителя среднего уровня нового поколения будут использовать графический процессор NVIDIA GB206 "Blackwell". Также ходят слухи о предполагаемых конфигурациях памяти грядущих видеокарт. Некоторые онлайн-издания указывают на то, что производитель готовит варианты как с 8, так и с 16 ГБ видеопамяти стандарта GDDR7 на 128-битной шине. В нормативных документах указаны две разные конфигурации памяти для модели GeForce RTX 5060 Ti, но некоторые отраслевые аналитики настаивают, что младший представитель линейки - GeForce RTX 5060 будет иметь только одну конфигурацию с 8 ГБ памяти.

 Интересно, что ранее в сети TikTok всплыл вариант видеокарты ZOTAC GeForce RTX 5060 16 ГБ Trinity OC White Edition, однако, после анализа эксперты заявили, что материал об этой модели содержал следы подделки. Отчет BenchLife.info указал на заметное несоответствие на розничной упаковке видеокарты. Так, надпись DLSS 3 не должна появляться на коробке серии GeForce RTX 50, поскольку новая архитектура графических процессоров Blackwell ориентирована на использование новой версии DLSS 4. В своём сообщении на сайте BenchLife.info, авторы приводят убедительные доказательства того, что дизайн коробки ZOTAC RTX 4070 Ti SUPER Trinity OC White Edition был использован повторно в видео на TikTok. Другой известный инсайдер, MEGAsizeGPU, также выступил с заявлением, что это всего лишь обман. По его словам, не существует планов по выпуску GeForce RTX 5060 с 16 ГБ памяти, а изображение коробки представляет собой отредактированный вариант коробки ZOTAC предыдущего поколения. В заключение своего сообщения, BenchLife подчёркивает, что NVIDIA не отправляла своим партнёрам по производству видеокарт шаблон коробки GeForce RTX 5060.


#nvidia #видеокарты #видеокарты nvidia #видеокарты нового поколения #zotac #blackwell #rtx 5060 #rtx 5060 ti
Источник: techpowerup.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Цены на RDR2: Ultimate Edition в Steam взлетели до 10 тыс. рублей
7
Tesla Cybertruck на автопилоте въехал в столб, не перестроившись в соседнюю полосу
10
Windows 11 вскоре получит важную «фишку» от Windows 7 и даже XP
7
Опубликован неофициальный список мобильных устройств Samsung, которые получат One UI 7
+
Zotac придумала способ продажи видеокарт GeForce RTX 50 реальным покупателям, а не перекупщикам
6
Samsung Galaxy S24, S24 Plus и S24 Ultra первыми получили февральское обновление Android
+
Летчик-испытатель Сергей Богдан заявил, что у Су-57 нет пределов для роста и развития
13
Новый поворот в деле о потерянных 7500 ВТС — владелец HDD с $750 млн намерен купить городскую свалку
10
В ХМАО после установки аэродинамических обтекателей готовность будущего моста составила 67%
+
Почему AMD откладывает релиз Radeon RX 9070 ХТ, а GeForce RTX 5070 окажется медленнее, но дешевле
5
В Северной Осетии построят новую объездную дорогу за 2,5 млрд млрд рублей вместо старой трассы
1
Discord представил функцию «Игнорировать» для незаметного дистанцирования от пользователей
+
Разработчики Kingdom Come Deliverance 2 сделали игру доступнее для всех
2
Tecno показала тизер смартфона Pova 6 5G со 108-мегапиксельной камерой и 120-герцовым дисплеем
+
Hyundai и Kia запретили свои сотрудникам использовать ИИ-ассистента DeepSeek
1
В России приостановлены продажи китайских самосвалов Shacman N3G
1
Бытовой кондиционер подключили к ПК: температура RTX 4090 под нагрузкой 20 градусов по Цельсию
2
На Украине газ есть, но его очень трудно извлечь
2
Hardware Unboxed: для успеха RX 9070 XT должна быть на 20-30% дешевле конкурента от NVIDIA
13
Intel Core Ultra 9 275HX обошёл всех конкурентов в многопоточном тесте PassMark
+

Популярные статьи

Т-90М с комплексом Арена-М сбивает подлетающие противотанковые ракеты сотнями вольфрамовых осколков
8
Игры от Playstation будут выходить на Xbox - FromSoftware стала студией PlayStation
6
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G14 (GA403)
10
Как Isuzu Trooper стал легендой среди японских внедорожников и почему его ценят до сих пор
3
Как американские F-16 впервые применяют в воздушном бою дешевые ракеты с лазерным наведением
1
Что выбрать экономной хозяйке - сравнение подсолнечного и рапсового масла
8
Про отказ от Flatpak, введение "игрового режима" и прочие исправления в выпуске Chimbalix 24.7
5

Сейчас обсуждают

Дмитрий Антонов
01:13
Ну так и есть
Xeon E5-2680 V4 за $20 смог прокачать GeForce RTX 5090D не хуже современных CPU
DIP32
01:05
Так и сознание недолго потерять))). От такого.)))
Про отказ от Flatpak, введение "игрового режима" и прочие исправления в выпуске Chimbalix 24.7
DIP32
01:03
"Недавно был выпущен Chimbalix версии 24.6, но как показала практика - всё пошло не очень хорошо, и было допущено довольно много косяков" - вот и стал Чимба настоящим линуксоидом.))) Косяки - это наше...
Про отказ от Flatpak, введение "игрового режима" и прочие исправления в выпуске Chimbalix 24.7
Just Rey
00:57
Потому что..... Обманывает. У тебя есть консоль, но ты решил не покупать игру на старте, а подождать ГОД и купить ее на ПК. Нахватавшись спойлеров, мемасов и ТД. И тп. Я допускаю что это возможно, но...
Игры от Playstation будут выходить на Xbox - FromSoftware стала студией PlayStation
Grigoriy1981
00:51
Привет из 2025 года!, до сих пор использую Wind Tunnel (покупал в 2008г.) Вертушки - живее всех живых, до недавнего времени всегда работали на максимальных оборотах, сейчас подключил к МП и они регули...
Обзор двух корпусов компании 3Q: CS-A380 и Wind Tunnel
NONsens
00:50
После статьи про Пугачёву и Галкина здесь можно писать о чём угодно
Что выбрать экономной хозяйке - сравнение подсолнечного и рапсового масла
NONsens
00:46
Рафинированные часто хейтят, мол, химикаты используются для очистки. Я для готовки беру на озоне оливковое сорта pomace в жестяных 5-литрухах - дешёвое, натуральное, подходит для жарки. Для заправки -...
Что выбрать экономной хозяйке - сравнение подсолнечного и рапсового масла
Антон Тутынин
00:43
Пусть сразу назовут "залим им. его Рыжеволосичества Трампа"
На американских Google Maps, Мексиканский залив сменил название на Американский
Антон Тутынин
00:35
Маловаты рюмочки)))
Калашников передал в войска партию перспективных бронежилетов для проведения всесторонних испытаний
Евгений Корчагин
00:28
Иди таблеток выпей
Летчик-испытатель Сергей Богдан заявил, что у Су-57 нет пределов для роста и развития
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем